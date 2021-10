Série Sanfic : Six titres sur le point d’être présentés en personne Sanfic Industria

Le Festival international du film de Santiago du Chili (Sanfic) a dévoilé la liste complète des projets de séries qui seront présentés dans sa prochaine barre latérale Sanfic Series, sous la bannière du festival Sanfic Industria du 27 octobre au 27 novembre. 5.

« Recevoir ces projets de séries de fiction de tous les pays du Cône Sud a été extrêmement gratifiant et démontre le potentiel de la région en termes d’avant-garde créative. Notre rôle chez Series Lab est de créer un pont pour canaliser ce potentiel et le rapprocher de l’industrie », a déclaré Alejandra Marano, coordinatrice de Sanfic Series et mentor du Lab.

En plus des six projets présentés, deux autres séries – « Allende PUM » de Paula Parra et « Fugitivas » de Sofia Corso – ont également été invitées à participer aux ateliers de la série Sanfic.

PARTICIPANTS À LA SÉRIE SANFIC 2021

« L’ascension d’Elisa Lynch » Réal : à confirmer

Se déroulant vers la fin du XIXe siècle, « The Rise of Elisa Lynch » est conçu comme une série limitée sur l’arrivée et l’ascension de son protagoniste titulaire, une femme de la haute société qui quitte Paris pour le Paraguay, où ses ambitions politiques sont entravées. par la perception publique de la dame comme une tentatrice scandaleuse, ne voulant pas se marier. Finalement, sa personnalité et son charisme électrique l’emportent, et elle devient un héros de la classe inférieure, introduisant de nouvelles idées de culture, d’éducation et de diplomatie au peuple, au grand dam de la classe supérieure de la région. L’actrice primée, productrice et future réalisatrice Maia Nikiphoroff produit.

Réalisateur « Histoires de passage » : Alfonso Lourido

Carajito Films, qui participe également au Santiago Lab avec son projet de long métrage « Reaching for the Moon », présente cette série d’anthologies d’histoires sur les voyageurs traversant les régions rurales d’Amérique latine. Chaque épisode racontera une histoire autonome mettant en vedette des éléments d’horreur, de science-fiction, de fantaisie et d’humour. Le sujet, la durée d’épisode d’une demi-heure et les repères visuels de cinéma de genre prévus pour l’émission la rendent idéale pour les plateformes mondiales et le jeune public, selon les producteurs de la série. « Notre proposition est la reformulation d’un genre qui, jusqu’à très récemment, était presque exclusivement la propriété des productions nord-américaines. Nous allons injecter des coutumes « Latinidad » et « ibéro-américaines » dans le genre », déclare le réalisateur Lourido.

Histoires de passage

Crédit : Alfonso Lourido

Réalisateur « Frankie »: Rodrigo Susarte

Frankie était un bel acteur latino en forme qui travaillait sur des films de série B où il est surtout connu pour son élasticité physique et sa silhouette impressionnante. Espérant enfin percer dans un tarif plus sérieux et à succès, il écrit un film pour lui-même, chargé de séquences d’action dangereuses. Une de ces séquences tourne mal, laissant l’acteur défiguré et consterné, pensant que sa carrière est terminée sans son visage. Cependant, son agent lui décroche un rôle dans une comédie noire populaire, et il devient un succès mondial du jour au lendemain. Cependant, le succès comporte ses propres dangers et les relations les plus importantes de sa vie personnelle subissent leur propre défiguration.

Réalisateur « Ma reine »: Marlene Grinberg

Gagnant de l’incubateur de la Commission du film de Buenos Aires, « My Queen » est décrit par ses producteurs, Cruz del Sur Cine et Far Away Cine, comme une comédie dramatique grotesque sur « Mères, enfants, sexe et judaïsme ». Après la perte du patriarche de la famille et de son mari, Ruth et ses enfants adultes se remettent enfin, lentement, alors que la vie revient à une normalité inconfortable dans leur banlieue bourgeoise. Lorsqu’un scandale salace déchire la famille, chaque membre se replie sur d’anciens mécanismes d’adaptation malsains.

Ma reine

Crédit : Far Away Cine

Réalisation « Río Tercero » : Martín Mauregui

Le 3 novembre 1995, une explosion a secoué une importante installation chimique et d’armes exploitée par le gouvernement argentin dans la ville de Río Tercero, à Cordoue. Sept personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées. La ligne officielle du parti, prononcée par le président Carlos Menem lui-même, est que l’explosion a été causée par un accident. Dans cette série, basée sur ces événements, Ana et Gaviglio ne sont pas convaincus et lancent une enquête sur la vérité derrière l’explosion, trouvant des preuves qu’elle a été provoquée intentionnellement par le gouvernement pour couvrir les ventes illégales d’armes de l’Argentine à la Croatie et à l’Équateur. Ajimolido Films d’Alejandro Israel produit. Pablo Trapero, co-scénariste Mauregui (« Lion’s Den »), devrait réaliser.

Réal « Familles » : Diego Fierro-Lablée

Décrit généralement comme un thriller policier de comédie noire mais en réalité une proposition beaucoup plus avant-gardiste, « Families » jette un regard cynique derrière le rideau de la culture d’influence. Dans l’émission, les Kaufmann sont une famille de télévision bien connue, stars de l’une des émissions de téléréalité les plus populaires à la télévision. Cependant, le placage public brillant de la famille est ruiné lorsque, lors de la spéciale Noël de leur émission, l’un d’entre eux reçoit un cadeau d’une source anonyme qui dévoile un sombre secret de leur passé collectif. BlandKrause Studios, une société possédant une vaste expérience dans la production de courts métrages et de publicités aux États-Unis et au Chili, produit.

Des familles

Crédit : Diego Fierro Lablée

