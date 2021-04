Série TCL 20: 3 nouveaux téléphones à 3 petits prix

Aujourd’hui, TCL a dévoilé les dernières entrées de sa gamme de téléphones de marque. Pendant des années, TCL a produit des téléphones sous d’autres noms de marque exclusivement, en particulier Alcatel et, pendant un certain temps, BlackBerry. À partir de la série TCL 10 l’année dernière, la société se lance seule. Maintenant, nous avons la toute nouvelle série TCL 20.

Les nouvelles entrées de la gamme 2021 comprennent trois téléphones: le TCL 20 Pro, le 20L Plus et le 20L. Ces téléphones rejoignent les TCL 20 et 20 SE précédemment lancés. Les téléphones vont du milieu de gamme au budget, mais sont assez puissants pour ce que vous payez. Ils ont également tous des configurations de caméra à quatre objectifs à l’arrière, ce qui les rend tous similaires et uniformes.

Ci-dessous, nous décomposons les informations essentielles de chaque modèle. Pour les trois, cependant, la disponibilité commence demain dans certains marchés.

TCL 20 Pro

En haut du tas, nous avons le TCL 20 Pro. Cet appareil compatible 5G l’emporte même sur le TCL 20 que nous avons vu au CES cette année.

Le téléphone dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 et une prise en charge de la lecture HDR10. Il y a une découpe d’affichage centrée pour la caméra selfie 32MP et un scanner d’empreintes digitales sous l’écran.

À l’arrière, il dispose d’une configuration de caméra à quatre objectifs avec un 48MP principal, un 16MP ultra-large, une macro 5MP et un capteur de profondeur. Il peut capturer des vidéos 4K à 30 ips et dispose d’une stabilisation d’image électronique (EIS).

À l’intérieur, tout est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 750G, ce qui en fait fermement un mid-ranger. Associés à ce processeur, une batterie de 4500 mAh, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le téléphone prend en charge la charge sans fil (15 W). Il existe également un emplacement pour carte microSD pour ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire. Bluetooth 5.1 est intégré, mais il existe également une prise casque 3,5 mm pour vos besoins filaires. Il y aura des modèles à SIM unique et double SIM, selon la région.

Le TCL 20 Pro 5G sera disponible à partir de demain en Italie et au Portugal pour 549 € (~ 657 $). Il atterrira également au Royaume-Uni demain, mais TCL n’a pas fourni de prix pour cette région. Le téléphone sera déployé dans le monde entier dans les semaines à venir en bleu marine et gris moondust.

TCL 20L Plus (alias TCL 20S)

Le TCL 20L Pro sera une variante plus économique de la ligne 20. Veuillez noter qu’il atterrira en tant que 20L Pro dans certaines régions tout en atterrissant en tant que TCL 20S dans d’autres. Quoi qu’il en soit, ce sont le même téléphone avec des noms différents.

Ce téléphone dispose d’un écran LCD plat de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080. Même si son affichage est de qualité inférieure par rapport au 20 Pro, il semble avoir des lunettes plus petites avec un rapport écran / corps de 91%. Cependant, il laisse tomber le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour un capteur monté sur le côté.

La configuration à quatre objectifs à l’arrière améliore la qualité du capteur principal tout en diminuant la qualité des autres. Vous avez un principal 64MP, un grand angle 8MP, une macro 2MP et un capteur de profondeur. La capture vidéo est limitée à 1080p à 60 ips. Sur le devant, vous avez une caméra selfie 16MP.

Le chipset ici est le Snapdragon 662 axé sur le budget, ce qui signifie qu’il n’y a pas de prise en charge 5G pour le TCL 20L Plus. Il est associé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne (évolutif avec une carte microSD). La batterie atteint 5000 mAh, mais il n’y a pas de prise en charge de la charge sans fil. Il y a une prise casque et il y aura à la fois des modèles à SIM unique et double SIM.

Le TCL 20L Plus sera disponible à partir de demain en Italie et au Portugal pour 269 € (~ 322 $). Il frappera également le Royaume-Uni demain pour un prix non divulgué. Ce téléphone arrivera également bientôt en Amérique du Nord sous le nom 20S. Où que vous l’achetiez, vous aurez le choix entre Milky Way Grey et North Star Blue.

TCL 20L

Enfin, nous avons le TCL 20L, le plus faible de ce nouveau trio. C’est essentiellement le même que le TCL 20L Plus mais avec un système de caméra plus faible et moins de mémoire.

L’appareil photo est rétrogradé à un 48MP principal tout en laissant les trois autres objectifs identiques. La RAM est réduite à 4 Go pour certaines régions tout en restant à 6 Go pour quelques autres. Peu importe où vous l’obtenez, cependant, ce modèle culmine à 128 Go de stockage interne. Bien sûr, vous pouvez toujours augmenter cela avec une carte microSD.

À part cela, il n’y a pas trop de différence ici par rapport au TCL 20L Plus. Il a toujours un Snapdragon 662, une batterie de 5000 mAh, une caméra selfie 16MP, une prise casque, etc.

Le 20L frappera demain l’Italie et le Portugal en Luna Blue et Ellipse Black pour 229 € (~ 274 $). Il sera déployé dans d’autres régions du monde dans les semaines à venir.