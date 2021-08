Série télévisée Halo sur Paramount Plus : tout ce que vous devez savoir

C’est l’une des plus grandes franchises de jeux vidéo de tous les temps, et elle s’est également étendue à d’autres médias de divertissement. En 2022, après près de neuf ans de développement, les jeux Halo de Microsoft seront enfin transformés en une série télévisée Halo en direct, qui sera diffusée sur le service de streaming Paramount Plus.

Alors, de quoi parle cette émission télévisée Halo ? Qui est en charge de sa création, et qui joue dans la série ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la série télévisée Halo, y compris son long chemin depuis son annonce en 2013 jusqu’à sa sortie (espérée) en 2022.

Qu’est-ce que Halo, de toute façon ?

Juste au cas où vous ne seriez pas familier avec le matériel source, Halo est une série de jeux vidéo qui a d’abord été créée par le développeur Bungie. Les jeux eux-mêmes se déroulent dans un avenir lointain, où l’humanité mène une guerre contre une espèce extraterrestre appelée Covenant. Les jeux sont souvent centrés sur un personnage, le guerrier humain Spartan-II augmenté John-117, mieux connu sous le nom de Master Chief. Le nom Halo fait référence à un monde artificiel en forme d’anneau qui est le cadre principal du premier jeu.

Après avoir présenté une première version du premier jeu Halo lors de la conférence commerciale MacWorld en 1999, Bungie a été racheté par Microsoft. Le premier jeu de la série, le jeu de tir à la première personne Halo: Combat Evolved, est sorti en tant que titre de lancement de la première console Xbox en 2001. Le jeu a été à la fois un succès critique et commercial et a contribué à faire de Microsoft un grand concurrent dans le l’industrie des consoles de jeux.

Au fil des ans, un certain nombre d’autres jeux vidéo Halo sont sortis. La plupart ont également été des jeux de tir à la première personne, mais il y a également eu des jeux de tir d’arcade à deux bâtons et des jeux de stratégie en temps réel sortis dans la série. La franchise s’est également étendue au-delà des jeux pour inclure des romans, des bandes dessinées, des figurines et d’autres propriétés de divertissement.

Bungie a ensuite décidé de redevenir un développeur indépendant et a laissé Microsoft et Halo derrière lui. En réponse, Microsoft a créé un nouveau développeur interne, 343 Industries, afin qu’il puisse continuer à créer de nouveaux jeux Halo FPS, ainsi qu’être en charge de l’ensemble de la franchise Halo. Le prochain jeu de la série, Halo Infinite, devrait être lancé fin 2021 pour les consoles de jeux Xbox One et Xbox Series X/S de Microsoft, ainsi que les PC Windows.

Projets d’action en direct Halo précédents

Avant l’annonce de la série télévisée Halo, Microsoft avait prévu de développer un film d’action en direct Halo à gros budget. En 2005, 20th Century Fox et Universal ont annoncé qu’ils feraient équipe pour produire un tel film, qui allait être écrit par Alex Garland (28 Days Later, Dredd), exécutif produit par Peter Jackson (trilogie Le Seigneur des Anneaux), et réalisé par Neill Blomkamp (qui dirigera plus tard District 9 et Elysium). Cependant, le développement de ce film s’est arrêté quelques années plus tard.

Microsoft produira plus tard deux films Halo à petit budget pour aider à promouvoir leurs jeux. Le premier, Forward Until Dawn, est sorti en 2012 pour aider à promouvoir la sortie de Halo 4. Le second, Halo : Nightfall, est sorti en 2014, et présente un personnage principal qui deviendra plus tard l’un des personnages principaux de Halo 5 ; Guardians, le jeu Xbox One sorti en 2015.

Développement de séries télévisées Halo

En 2013, dans le cadre de son événement de presse de révélation sur Xbox One, Microsoft a annoncé son intention de produire le live-action Halo: The Television Series, avec Steven Spielberg comme l’un de ses producteurs exécutifs. À l’origine, le plan était de diffuser la série via le réseau câblé payant Showtime. Les propriétaires de Xbox One pourraient également regarder la série avec des éléments interactifs.

Après plusieurs années de développement, Showtime a finalement donné le feu vert à la série en 2018 pour une première saison de 10 épisodes. À l’origine, Kyle Killen a été nommé scénariste et showrunner principal de la série. De plus, Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes) a été nommé réalisateur du pilote et de plusieurs autres épisodes. Cependant, Killen a quitté la série avant la production et a été remplacé en tant que showrunner par Steven Kane. Wyatt a également quitté la série Halo en raison de conflits d’horaire, et Otto Bathurst (Black Mirror, Peaky Blinders) a pris la direction du pilote et d’autres épisodes. Jonathan Liebesman (Battle: Los Angeles) réalisera également certains épisodes. Showtime a annoncé plus tard que la première saison de l’émission télévisée Halo n’aurait que neuf épisodes.

La production de la série a finalement commencé en octobre 2019 en Hongrie. Cependant, l’épidémie de Covid-19 a provoqué l’arrêt de la production de la série télévisée Halo en mars 2020 après la fin de cinq épisodes. Les quatre autres épisodes, ainsi que les reprises, ont repris la production plus tard en 2021, mais en Ontario, au Canada.

Où puis-je regarder l’émission télévisée Halo ?

Alors qu’elle a commencé la production en tant que série Showtime, sa société mère ViacomCBS a annoncé en mars 2021 que l’émission Halo serait désormais diffusée sur le service de streaming Paramount Plus.

Quand le spectacle fera-t-il ses débuts?

Pour le moment, Paramount Plus prévoit de commencer à diffuser la série au début de 2022.

Quelle est l’intrigue de la série télévisée Halo ?

Pour le moment, les détails de l’intrigue de l’émission télévisée Halo sont inconnus. Nous savons que la série racontera une histoire originale mettant en vedette Master Chief et sa bataille contre les Covenants, plutôt que d’adapter un scénario des jeux.

Qui est dans la série télévisée Halo ?

Le rôle de Master Chief sera assuré par l’acteur vétéran Pablo Schreiber. Il a une tonne de crédits au cinéma et à la télévision, y compris des rôles de soutien majeurs dans des séries comme The Wire, Weeds, American Gods, Defending Jacob et Orange Is The New Black. Il est également apparu dans des films comme Den of Thieves, Skyscraper et First Man.

Sur sa page Twitter, Schreiber a confirmé en mars 2021 qu’il gérerait la voix de Master Chief dans la série. Il n’avait que des éloges pour Steve Downes, qui a été la voix du personnage dans les jeux Halo. Il a ajouté: “Parce que la télévision longue durée ouvre des opportunités d’explorer un personnage que les jeux vidéo de tir à la première personne n’ont pas, j’espère que le John 117 que nous présentons dans la série s’ajoutera, honorera et améliorera le matériel original. Ne pas en retirer.

Le rôle de Cortana, la compagne de l’IA de Master Chief, devait à l’origine être joué par l’acteur Natasha McElhone (Ronin, The Truman Show). Cependant, en partie en raison des changements de Covid-19 dans le calendrier de production, McElhone ne jouera plus ce rôle. Au lieu de cela, Jen Taylor. la voix originale de Cortana dans les jeux Halo jouera le même rôle dans la série. McElhone apparaîtra toujours dans l’émission télévisée Halo, jouant le personnage du Dr Catherine Halsey. le créateur du programme de soldat spartiate.

Les autres membres de la distribution incluent Bokeem Woodbine dans le rôle de Soren-066, un ancien soldat spartiate qui est maintenant un corsaire spatial. Shabana Azmi incarnera l’amiral Margaret Parangosky, et Bentley Kalu, Natasha Culzac et Kate Kennedy incarneront trois autres soldats spartiates.

Danny Sapani incarnera le capitaine de l’UNSC Jacob Keyes, un personnage bien connu de la série de jeux Halo, tandis qu’Olive Gray incarnera sa fille, le Dr Miranda Keyes. Charlie Murphy incarnera Makee, un humain qui a été élevé par l’extraterrestre Covenant. Enfin, la nouvelle venue Yerin Ha incarne la jeune fille de 16 ans Quan Ah qui rencontre Master Chief à un moment critique.

C’est tout ce que nous savons sur la série télévisée Halo sur Paramount Plus. Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations seront révélées, y compris sa date de sortie finale.