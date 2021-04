Série Thinc Migration: “ Une législation nativiste devrait être abrogée ”

Lors de la deuxième édition de la série The Indian Express Thinc Migration, des panélistes ont parlé des politiques nativistes et de la manière de donner aux migrants une voix politique.

Sur l’impact du verrouillage sur les migrants

Chinmay Tumbe, Professeur IIM-Ahmedabad

Chinmay Tumbe: L’idée que les migrants voudraient rentrer chez eux est le fait le plus stylisé de chaque pandémie et c’est donc un casse-tête pour savoir pourquoi nous ne voyons vraiment pas cela au plus haut niveau de l’élaboration des politiques. Je vais vous donner deux exemples de l’histoire. Premièrement, en 1911, lorsque les autorités chinoises (pendant la peste pneumonique) ont fermé les chemins de fer pour les travailleurs migrants. Ils ont eu une crise humanitaire à part entière lorsque les travailleurs chinois ont dû rentrer chez eux à pied et beaucoup d’entre eux sont morts parce que c’était l’hiver. L’autre exemple est tiré de notre propre histoire lorsque la peste a frappé Bombay dans les années 1890. Les Britanniques ont organisé des trains spéciaux en sachant très bien qu’ils ne pourraient pas freiner les intentions des gens de rentrer. Tout décideur politique doit tenir compte de deux choses: comment faire pour que les travailleurs migrants rentrent chez eux le plus rapidement possible, et si ce n’est pas l’intention parce que vous ne voulez pas que le virus se propage, comment pouvons-nous garantir une sécurité sociale illimitée pour au moins quelques mois?

Professeur, Université du Sussex

Priya Deshingkar: De nombreux migrants de retour n’ont pas bénéficié des prestations de l’État parce qu’ils ne pouvaient tout simplement pas prouver qui ils étaient car ils n’avaient pas les documents. Ils ne pouvaient pas prouver qu’ils étaient enregistrés en vertu de la loi sur les travailleurs migrants interétatiques. Il y a environ deux millions de travailleurs migrants à Surat et seulement 7 000 sont enregistrés en vertu de cette loi.

Sur les politiques nativistes

Satyajeet Rajan: Tant que l’Inde n’aura pas accepté le fait que nous sommes une seule nation, ce nativisme ne disparaîtra pas. Les États n’ont pas été en mesure de prendre soin des travailleurs migrants uniquement parce qu’ils n’avaient jamais compté pour eux. La loi sur les travailleurs migrants interétatiques est entrée en vigueur en 1981 et il a fallu 40 ans aux États pour la réaliser.

Naushad Forbes: La législation particulière que nous avons vue sortir de Haryana et Jharkhand est en effet nativiste et ne fonctionnera pas. Je ne peux pas comprendre la législation du Jharkhand (projet de loi sur l’emploi des candidats locaux dans l’État du Jharkhand, 2021) étant donné qu’il s’agit d’un État fournisseur énorme de travailleurs migrants pour le reste du pays. Ce sont des gens avec des compétences qui ne sont pas là dans le Jharkhand, vous voulez que ceux-ci viennent parce qu’ils créeront plus d’emplois localement et si vous avez plus de gens que vous avez un emploi, vous voulez qu’ils aillent travailler ailleurs et renvoyer de l’argent … C’est le genre de loi qui devrait être annulée par la Cour suprême et je pense qu’elle le sera.

Chinmay Tumbe: Le gouvernement du Jharkhand, qui devrait en fait essayer de rechercher le bien-être de ses propres travailleurs, les millions en dehors de Jharkhand, met en place une politique de réservation avec 75 pour cent de réservations d’emplois pour les locaux, ce qui est assez contre-productif.

Sur la voix politique des travailleurs migrants

Président et chef de la direction, Center for Policy Research

Yamini Aiyer: Même pendant le pic du verrouillage, les vols de Vande Bharat montaient et descendaient. Nous n’avons pas fait cela pour nos propres travailleurs migrants internes. C’est pertinent parce que c’est important pour la manière dont le Centre et les États ont choisi de traiter ce problème, même d’un point de vue budgétaire, un an après. Le milieu rural (Inde) a une voix politique, nous avons donc pu au moins mettre en place une architecture simple, mais le travailleur urbain, le travailleur informel, qui est également de manière significative le travailleur migrant occasionnel, n’a pas de voix politique.

Secrétaire en chef supplémentaire (Travail et compétences), Kerala

Satyajeet Rajan: Lorsqu’un État veut mettre son argent sur quoi que ce soit, il en a. Malheureusement, ces personnes n’ont pas de voix politique. Alors, que devrions-nous faire? Nous devons les encourager, nous devons les former à devenir des électeurs dans le nouvel endroit. Un certain nombre de personnes venant d’autres États, nous en avons fait des électeurs au Kerala. Donc, de cette façon encore, ils deviennent de plus en plus une partie de la société du Kerala, et ils auront également une voix.

Pourquoi la migration est-elle bonne

Coprésident, Forbes Marshall et ancien président, CII

Naushad Forbes: La migration est une façon dont vous travaillez en fait comme un marché unique, où les gens passent de là où les possibilités d’emploi sont moins nombreuses à celles où les possibilités d’emploi sont plus nombreuses, où tout le monde se retrouve avec une vie meilleure et, par conséquent, abandonnant l’idée que les migrants sont moins nombreux. que local, comme inférieur à égal.

Sur ce que font les États

Yamini Aiyer: Vous devrez faire la distinction entre les états de destination et d’origine. Dans certains sens, l’argent est un problème majeur dans les États d’origine et il n’est pas à destination. L’argent n’est pas autant une contrainte si le Centre et l’État pouvaient travailler ensemble de manière coordonnée. Rendre le problème visible est crucial, mais créer l’environnement institutionnel pour agir sur cette visibilité est encore plus important.

Sur le projet de politique du travail des migrants

Priya Deshingkar: Il y a beaucoup de choses dans le projet de politique à saluer et à célébrer. Mais je pense que c’est quelque peu apolitique car cela ne reflète pas la véritable économie politique de la façon dont les migrants sont employés, quelles sont leurs expériences, comment la main-d’œuvre est recrutée, comment ils sont placés dans l’industrie et pourquoi certains types de migrants sont employés. préféré dans certains types d’emplois. Ceci est également lié à la question politique nativiste dont l’hypothèse sous-jacente est que nous voulons garder nos propres travailleurs dans notre propre État afin qu’ils puissent contribuer à notre propre économie. Mais la question est est-ce que cela fonctionnera? Une autre chose qui me paraissait un peu faible dans la politique était la question du genre.

