Série W, Danica Patrick et IndyCar rêves

En grandissant en Norvège, c’est en regardant Danica Patrick prendre la tête de l’Indianapolis 500 2005 qui a suscité un amour de longue date pour le sport automobile, et IndyCar en particulier, pour Ayla Agren.

La jeune femme de 27 ans a déménagé en Amérique il y a 10 ans pour poursuivre son rêve d’imiter Patrick et est maintenant sur le point de faire ses débuts dans la série W lorsque la saison débutera plus tard cette année.

Malgré une pandémie mondiale et des périodes sans financement, Agren a été déterminée tout au long et après près de quatre ans d’absence de compétition, elle conduira sur la sous-carte de Formule 1 en juin.

«Quand j’ai commencé à me pencher sur l’IndyCar et que la raison pour laquelle nos yeux se sont ouverts, c’était parce que Danica Patrick était à la tête de l’Indy 500 qui a fait l’actualité en Norvège», a-t-elle déclaré à GrandPrix247. «Et mes parents étaient comme, hé, regardez ça.

«C’est une fille qui fait ce qu’elle aime et elle mène le champ Indy 500.»

Ayant eu du succès en karting et dans les formules juniors aux États-Unis, Agren a tenté de rejoindre la grille de la série W en 2019 avant la saison inaugurale mais n’a pas été sélectionné.

Cependant, elle a réussi à la deuxième fois et est maintenant prête à courir aux côtés de 19 autres femmes dans l’espoir de propulser leur carrière dans le sport automobile via la série révolutionnaire.

«Quand j’ai entendu parler de la série W, je vais être honnête, au début je ne savais pas si c’était le genre de direction que je voulais prendre», a-t-elle déclaré.

«J’ai toujours beaucoup aimé courir contre les filles et les gars, mais plus j’y pensais, et plus je parlais de gens, et plus je recevais d’informations sur la série, je voyais que ce n’était pas pour prendre des filles. loin de la compétition avec les hommes, mais pour donner plus d’opportunités et suivre le temps en préparation pour aller de l’avant.

«Tout cela avait du sens pour moi et il n’y avait donc aucun doute dans mon esprit que c’était quelque chose que je voulais faire. En fait, j’ai essayé le premier tour en Autriche et je ne suis pas arrivé pour la saison 2019 à ce moment-là. Je ne vais pas mentir et dire que ce n’était pas une grosse déception, mais je suis resté là et quand Dave Ryan m’a appelé pour avoir une deuxième chance et monter dans une voiture pour les tests à Almeria à la fin de 2019, j’ai tout donné et j’ai été très heureux de recevoir la nouvelle, que j’ai obtenu le siège pour 2020. »

Malheureusement pour Agren, la saison 2020, ainsi que de nombreux événements sportifs à travers le monde, a été reportée, la laissant éloignée de la piste pour une autre année.

Il est difficile pour tout pilote de course de ne pas avoir la possibilité de conduire, mais grâce à la visualisation et à l’observation à bord, Agren est confiante dans sa capacité à rester pointue.

«Comme tout le monde, je suis sûr de rester au top de votre forme physique pour que cela soit aussi peu qu’une limitation lorsque vous rentrez dans la voiture», a-t-elle expliqué.

«Mais pour moi, une grande source a toujours regardé à bord, analysé des vidéos, mais surtout la visualisation pour en quelque sorte garder la sensation intacte, ainsi que le travail sur simulateur pour apprendre de nouvelles pistes, pour trouver vos marques aussi réalistes que possible. pour quand nous avons la chance de remonter dans la voiture pour que vous sachiez dans quelle direction vous allez et ce que vous recherchez. Mais je pense que dans mon cas, parce que je suis resté longtemps hors de la voiture, je n’ai pas eu de chance, mais j’ai eu des situations similaires avant que je devais surmonter cela. J’ai dû secouer les toiles d’araignée aussi vite que possible une ou deux fois auparavant.

Alors que la série W a attiré un certain nombre de pilotes plus jeunes, la saison 2019 a également mis en valeur les compétences de certains des pilotes plus âgés qui, pour diverses raisons, avaient déjà pris du recul par rapport à la compétition.

Emma Kimilainen et Alice Powell, toutes deux gagnantes du championnat, en sont deux exemples et c’est une caractéristique de la série qui a impressionné Agren.

«Sans la série W, je suis sûre à 99% que je ne serais pas de retour dans une voiture», a-t-elle expliqué.

«Je serais probablement de retour dans la voiture, mais pas dans un contexte professionnel comme celui de la série W. Et sans cela, je continuerais de travailler et j’arriverais peut-être ici et là, mais c’est une opportunité, une fois dans une vie, mais aussi une opportunité de perpétuer ce rêve de toute une vie de devenir pilote de course professionnel à l’avenir.

Bien qu’elle ait passé du temps hors du cockpit, Agren n’a pas perdu son esprit de compétition et a expliqué qu’elle ne courrait pas s’il n’y avait pas l’espoir de se battre pour des victoires.

«Ma philosophie sur les choses est que si mon objectif n’est pas de gagner, cela ne sert à rien d’être là», a-t-elle déclaré.

«Parce que c’est un peu comme ça que j’y suis toujours allé. Certaines personnes pourraient ne pas dire que c’est réaliste, ou vous ne devriez pas avoir ces attentes élevées. Mais si je n’y crois pas, et si je ne travaille pas dans ce sens, alors je ferais aussi bien de regarder la course depuis la ligne de touche. Cela va être difficile et je pense que nous verrons que la saison 2021 sera probablement encore plus compétitive que 2019, avec des terrains plus serrés, plus de pilotes se battant pour les podiums et les victoires, et j’ai vraiment hâte d’en faire partie.

Après avoir exécuté un calendrier de six courses à l’appui du DTM au cours de sa première saison, W Series a depuis accepté de jouer le rôle de série de soutien lors de huit Grands Prix de F1 distincts en 2021, à partir du Paul Ricard le 26 juin.

Avant la première course, les pilotes se dirigent vers les tests de pré-saison sur le circuit d’Anglesey au Pays de Galles, qui se dérouleront du 17 au 21 mai.

«Pour moi, il s’agit de secouer les toiles d’araignées, puis de prendre de la vitesse et de se sentir à l’aise avec la voiture», a déclaré Agren à propos de ses objectifs pour les essais.

«Je n’ai plus de roues ouvertes depuis longtemps, donc je veux juste retrouver les sensations et peut-être faire quelques erreurs. Je veux repousser les points de freinage et savoir où se trouvent les limites.Ainsi, lorsque nous nous présentons à Paul Ricard, vous ne cherchez pas à trouver où se trouve la limite pour que les temps au tour commencent tôt et pas plus tard dans les séances. Parce que nous savons que le temps de piste sera limité pour tout le monde. Plus nous pouvons apprendre et être rattrapés lors du test où nous faisons, mieux c’est. »

Le championnat courra sur certains des plus beaux circuits du monde cette saison, notamment Silverstone et Spa-Francorchamps, Agren soulignant Spa comme la piste qui la passionne le plus.

«Je n’ai roulé sur aucune des pistes en compétition cette année», a-t-elle déclaré.

«En fait, je n’ai pas concouru à COTA, j’y suis allé mais je n’ai jamais concouru. Pour moi, ils sont tous vraiment nouveaux et j’ai besoin de les apprendre très vite pour être compétitif. Mais celui que j’attends vraiment avec impatience est Spa. En grandissant et en regardant les courses, il y a quelque chose sur cette piste et j’ai vraiment hâte de pouvoir y courir et de montrer ce que je peux faire.

La série W a offert à Agren, comme beaucoup d’autres, une chance de continuer à poursuivre son rêve de concourir au plus haut niveau dans le sport automobile professionnel, mais quelle que soit sa progression, elle est ravie d’être un modèle pour la prochaine génération, tout comme Patrick. était pour elle.

«J’ai grandi en regardant la F1 adorer», a-t-elle déclaré.

«Nous avons eu notre routine du dimanche comme beaucoup d’autres familles de courses. Mais quand cette nouvelle de Danica Patrick l’a fait, c’était presque comme une ampoule et c’était quelque chose qui semblait plus faisable. Je pense que cela montre beaucoup de ce que la série W essaie d’accomplir, en montrant à d’autres jeunes filles qu’il est possible d’être pilote, ingénieur ou astronaute.