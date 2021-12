Série Xiaomi 12, lancement de MIUI 13 le 28 décembre : toutes les fonctionnalités confirmées, spécifications, autres détails

Xiaomi 12, 12 Pro et MIUI 13 entrants.

Xiaomi lancera le MIUI 13 le 28 décembre, parallèlement aux débuts de la série Xiaomi 12. Le fabricant d’équipement d’origine chinois a affirmé que la nouvelle version MIUI apporterait plusieurs améliorations de performances par rapport à l’itération MIUI 12.5.

MIUI 13

Le MIUI 13 offrira une « fluidité du système » et une stabilité améliorées, a déclaré Xiaomi. Le géant chinois de la technologie a également promis une « fluidité » améliorée de 20 à 26 % pour les applications système et une « fluidité » améliorée de 15 à 52 % pour les applications tierces par rapport à la version améliorée MIUI 12.5. MIUI 13 sera également doté d’améliorations en matière de sécurité et de confidentialité et d’une fonction dédiée « Gardien de la sécurité de la confidentialité » pour protéger les utilisateurs contre les télécommunications et les cyberfraudes.

Xiaomi a également présenté des fonctionnalités telles que le stockage liquide, Focus Computing 2.0 et la mémoire atomique pour des résultats plus rapides. La société a affirmé que le nouveau MIUI offrirait une expérience en plein écran sur 3 000 applications.

Il est également susceptible d’introduire des modifications au niveau de l’interface, notamment de nouveaux fonds d’écran, thèmes et icônes pour une nouvelle expérience. Xiaomi peut également corriger certains bogues sur les versions MIUI existantes via la version. MIUI 13 sera publié en tant que MIUI 13 Pad pour tablettes.

Xiaomi série 12

Le PDG et cofondateur de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé la semaine dernière que la prochaine série Xiaomi 12 aurait MIUI 13 prêt à l’emploi. La société, cependant, n’a pas révélé quels autres appareils seront mis à jour vers le nouveau MIUI.

Jun a également révélé certaines des principales caractéristiques des téléphones. Le Xiaomi 12 sera livré avec une charge filaire rapide de 67 W et une charge sans fil de 50 W, tandis que le Pro aura une charge de 120 W. Sous le capot, les deux téléphones auront le chipset Snapdragon 8 Gen 1.

Certaines des spécifications du Xiaomi 12 Pro ont déjà été divulguées en ligne avec des rendus et des photos en direct, suggérant une refonte de l’appareil photo pour abriter trois tireurs de 50 MP.

Le téléphone sera alimenté par une batterie à cellule unique de 4 600 mAh pour prendre en charge la double charge de Xiaomi. Les autres spécifications incluent un écran de 6,73 pouces avec une résolution de 1440p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

