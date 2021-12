Série Xiaomi 12 : Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Eric Zeman / Autorité Android

On dirait que la série Xiaomi Mi 11 est arrivée il y a quelques semaines à peine, mais le temps passe vite au pays des smartphones. Son successeur, le Xiaomi 12, fera bientôt ses débuts avec le dernier chipset phare Qualcomm Snapdragon et un nouvel ensemble de fonctionnalités. Mais que savons-nous d’autre sur la prochaine gamme pinacle de Xiaomi ? Ci-dessous, nous rassemblons tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent.

Série Xiaomi 12 : Nom et date de sortie

Eric Zeman / Autorité Android

Il ne fait aucun doute que la prochaine série phare de Xiaomi portera un simple surnom numérique après que la société a abandonné le préfixe Mi de ses appareils en août. La société a effectivement confirmé une nouvelle fois le titre du Xiaomi 12 le 1er décembre, en affirmant que ce serait le premier téléphone à être lancé avec le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Nous ne sommes pas trop sûrs des modèles de la gamme Xiaomi 12. Sur la base de la dernière fuite en provenance de Chine, nous nous attendons à ce qu’au moins trois appareils fassent leurs débuts, portant éventuellement les titres Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 Ultra. Cela dit, il n’est pas clair si le modèle Pro serait à nouveau une exclusivité chinoise comme le Mi 11 Pro. Il n’y a également aucune preuve que les successeurs Mi 11 Lite ou Mi 11i apparaîtront également, mais il existe des preuves concrètes d’un Xiaomi 12X en préparation. Cela constituerait apparemment une option plus petite et abordable pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Quant à la date de lancement de la série, une fuite fin novembre indiquait une arrivée le 12 décembre. Il existe également un précédent pour des débuts en décembre, car Xiaomi a sorti la série Mi 11 le 28 décembre.

Concevoir

Luke Pollack / Autorité Android

La conception de la série Xiaomi 12 est la plus grande inconnue à ce stade. Nous n’avons pas encore vu de rendus officiels de haute qualité des téléphones, il est donc difficile de savoir dans quelle direction de conception Xiaomi prendra ses nouveaux produits phares.

Avec le lancement de la série Xiaomi Mi 11, seul le Mi 11 Ultra présentait des différences esthétiques exagérées pour le distinguer. Cela dit, cela reste un mystère si ses caractéristiques clés, telles que le grand réseau de caméras arrière et l’écran secondaire, seront transférées au Xiaomi 12 Ultra.

Tipster Digital Chat Station a mis en lumière la disposition possible de la caméra arrière du téléphone. Un groupe de trois objectifs asymétriques rejoint ce qui semble être deux flashs et un capteur supplémentaire dans la photo qui fuit. On ne sait pas si tous les modèles Xiaomi 12 arboreront cet arrangement.

Notamment, DCS a également suggéré que l’avant des téléphones resterait le même, avec une caméra perforée montée au centre. Des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran pourraient également figurer.

Spécifications et fonctionnalités

Eric Zeman / Autorité Android

Nous nous attendons à ce que les modèles Xiaomi 12 partagent certains traits communs. Pour la série Xiaomi Mi 11, ceux-ci comprenaient l’écran, le chipset, la caméra selfie et le type de RAM.

Notamment, au moins un modèle Xiaomi 12 pourrait gagner une charge beaucoup plus rapide. Par Digital Chat Station, la série pourrait prendre en charge 100 W pour la première fois. Cet ajout ferait probablement ses débuts sur le Xiaomi 12 Ultra. Ce serait une mise à niveau importante par rapport à la limite de 67 W de son prédécesseur et encore plus par rapport aux 50 W offerts par le modèle vanille Mi 11.

Le matériel de l’appareil photo des téléphones pourrait également être considérablement amélioré. En août, Digital Chat Station a affirmé que Xiaomi pourrait abandonner la disposition de l’appareil photo 108+13+5MP du Mi 11. Au lieu de cela, le nouveau modèle pourrait opter pour un trio de vivaneaux primaires 50MP, ultra-larges et 5x. On ne sait pas s’il s’agira du même capteur 50MP utilisé sur le Mi 11 Ultra, qui a fourni des photos nettes mais sursaturées dans notre revue.

Une rumeur de longue date suggérait qu’un futur téléphone Xiaomi pourrait arborer un capteur 200MP de Samsung. Le nouveau capteur Isocell HP1 de Samsung offre une nouvelle technologie de regroupement de pixels qui peut prendre des photos de 50 MP ou 12,5 MP selon les besoins ou le mode. Cependant, une mise à jour plus récente suggère que Motorola est plus susceptible d’utiliser ce capteur avant Xiaomi. On pense que Xiaomi teste toujours le capteur sur un téléphone qui pourrait être lancé au deuxième semestre 2022.

Il y a aussi plus de détails sur les spécifications de la rumeur Xiaomi 12X. Il est entendu qu’il porte le numéro de modèle 2112123AG, qui est récemment passé par TENAA (h/t Digital Chat Station). Selon une rumeur distincte du pronostiqueur Kacper Skrzypek, le téléphone n’utilisera pas le Snapdragon 8 Gen 1, mais pourrait se contenter du Snapdragon 870. Un écran OLED 120 Hz et un appareil photo principal 50MP sont également en ligne pour figurer.

La plus grande révélation est peut-être la taille potentielle du Xiaomi 12X. Il pourrait mesurer 145,4 mm de long et 65,4 mm de large, suggérant un téléphone phare Xiaomi plus compact à l’horizon.

Nous nous attendons à ce que tous les téléphones Xiaomi 12 gagnent MIUI 13, mais un aperçu du code de l’interface utilisateur suggère que le Xiaomi 12X ne sera pas lancé avec Android 12 initialement. D’autres modèles Xiaomi 12 seront-ils également lancés avec Android 11 ? Cela reste à voir.

Prix ​​et disponibilité

Eric Zeman / Autorité Android

Enfin, parlons prix. La série Xiaomi 12 contiendra probablement de nombreuses spécifications de haut niveau, alors attendez-vous à ce qu’une structure de prix corresponde. En tant que référence, le Mi 11 a commencé à 3 999 yuans (~ 628 $), culminant à 6 999 yuans (~ 1 099 $) pour le meilleur Mi 11 Ultra. Nous imaginons que Xiaomi essaiera de rester dans ces limites avec la série 12.

Vous voudrez peut-être prévoir un peu plus si vous habitez en Europe, car la série Mi 11 était notamment plus chère dans le nord. Les Mi 11 et Mi 11 Ultra étaient au prix de 749 € (~ 847 $) et 1 149 € (~ 1 356 $), respectivement.

Concernant la disponibilité, nous nous attendons à ce que les téléphones soient limités à la Chine dans un premier temps. Ils devraient ensuite s’étendre à l’Europe et à l’Inde dans les semaines voire les mois suivant leurs débuts. La série Xiaomi Mi 11 a frappé les marchés mondiaux en mars 2021 après son lancement en Chine en décembre 2020. Espérons que ce n’était qu’une anomalie. Mais les entreprises de smartphones sont confrontées à des défis de distribution considérables en 2021 et qui se poursuivront probablement en 2022.

Seuls les Mi 11 Ultra et Mi 11X ont fait leur chemin vers l’Inde, s’attaquant aux segments très haut et milieu de gamme. Cela dit, le pronostiqueur Kacper Skrzypek pense que Xiaomi n’offrira pas le 12X sur le sous-continent cette fois-ci. Cela n’exclut pas pour autant un changement de marque.

