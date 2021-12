Séries à venir du 27 décembre au 2 janvier

Netflix : Séries qui arrivent du 27 décembre au 2 janvier

Nous avons parlé des films qui arrivent cette semaine au Plate-forme Netflix, et cette fois c’est au tour du séries, qui sont les derniers à être lancés pour terminer l’année 2021.

La quatrième saison de ‘Cobra Kai’ et le nouveau ‘thriller’ d’Harlan Coben, ‘Stay by my side’, ressortent de l’actualité de cette semaine.

La célèbre plateforme Netflix mise sur son catalogue de séries la dernière semaine de décembre.

Une des Nouveautes La quatrième saison de l’une de ses séries à succès, Cobra Kai, arrive ces jours-ci.

La plateforme reçoit également des titres tels que le ‘thriller’ Stay by my side, créé par Harlan Coben ; le drame colombien Café con aroma de mujer et la docuserie Crime Scene: aswslno de Times Square.

Sans plus tarder, ci-dessous, nous partageons avec vous la liste des séries qui seront diffusées sur Netflix du 27 décembre au 2 janvier.

un

Les gens anxieux

Anxious People est le titre de la comédie dramatique que Netflix présente cette semaine.

La fiction suit huit personnes qui, après avoir été retenues en otage lors d’un braquage, sont interrogées par la police afin de clarifier ce qui s’est passé.

Les différentes versions que chacun d’entre eux racontent feront que les agents commencent à soupçonner qu’ils cachent quelque chose.

Première : 29 décembre

deux

café au parfum de femme

La telenovela colombienne Café con aroma de mujer est une autre des nouvelles séries que Netflix intègre à son catalogue.

L’intrigue suit Gaviota, une femme qui, comme chaque année, se rend à l’Hacienda Casablanca pour prendre un café.

Au début, ce devait être la dernière fois qu’ils iraient chercher le café, car ils seront bientôt propriétaires de leur propre plantation.

Le problème se pose lorsque le propriétaire de l’Hacienda, qui avait promis de leur donner un hectare de ses terres, perd subitement la vie.

Première : 29 décembre

3

Scène de crime : Times Square Aswslno

La série documentaire Crime Scene : The Times Square Killer sera également disponible sur Netflix à partir de cette semaine.

Dans chacun des trois épisodes dans lesquels il est divisé, le cas du feuilleton aswslno est narré qui, dans les années 70, a mis fin à la vie de nombreuses prostituées à New York et au New Jersey.

Première : 29 décembre

4

Cobra Kai

Cobra Kai revient sur la plateforme avec sa quatrième saison. Dans le nouveau lot d’épisodes, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) feront équipe pour affronter John Kreese (Martin Kove).

Tous deux s’entraîneront sans relâche pour remporter le titre de champion du nouveau tournoi de karaté à All Valley.

Première : 31 décembre

5

Reste à mes côtés

Netflix poursuit son engagement envers les « thrillers » d’Harlan Coben et présente cette semaine Stay by my side.

La fiction raconte l’histoire de Megan, Ray et Broome, trois personnes aux vies apparemment parfaites, à l’exception d’un secret qu’elles ont toujours gardé caché.

Lorsqu’un vieil ami réapparaît dans la vie de Megan, ils seront tous les trois menacés s’ils ne révèlent pas ce sombre mystère.

Première : 31 décembre

6

Autres premières

Kitz

Première : 30 décembre

Queer Eye (Saison Six)

Première : 31 décembre