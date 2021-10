Séries et films sortis du catalogue ce mois-ci

Netflix : Séries et films qui sortent du catalogue ce mois-ci | Instagram

A cette occasion nous vous présenterons toutes les séries et films qui vont de Catalogue de Netflix au cours de ce mois d’octobre 2021, vous feriez donc mieux de jeter un œil à la liste pour ne pas voir de titre.

Malheureusement séries et filmsCertains d’entre eux, très appréciés tant du public que de la critique spécialisée, quitteront la plateforme au cours de ce dixième mois de l’année.

C’est le cas de l’un des favoris du fandom de super-héros, ‘Batman : The Dark Knight’, tandis que d’autres chouchous du grand écran, comme ‘Dunkerque’, ‘Fantastic Animals and Where to Find Them’ et ‘The List of Schindler ‘disparaît également du vaste catalogue.

Même la section anime dans laquelle Netflix a beaucoup investi aura ses propres victimes, notamment les deux films « Hunter x Hunter » de 2013, ainsi que « Les chevaliers du zodiaque ».

Nous vous présentons donc ici tous les titres qui sortent de Netflix durant ce mois d’octobre :

1ER OCTOBRE

– La liste de Schindler

– Seconde Guerre mondiale en couleur

– Pacte criminel

– Méchants

– Beyblade Burst

– Fromage dans le piège

– Machine à écrire Chicago

– Dieux d’Egypte

– Échos mortels

– Everest

– Forrest Gump

– Franca : Chaos et Création

– Génération Fer 2

– La gravité

– Harud

– Hunter X Hunter : La Dernière Mission

– Hunter X Hunter : Fantôme Rouge

-Killa

– Mangeons

– Mangeons 2

– Ma grande soirée

– L’Agent du CIPOL

– Le Chevalier Noir

– Le roi Scorpion

– Une vie douce-amère

– Le menteur et son amant

– Menteur Menteur

– Petit Singham 4

– Le Prince d’Egypte

– Le vol

– Oh mon fantome

– Loyer des parrains et marraines

– Réponse 1997

– Réponse 1994

– Réponse 1988

– SWAT en état de siège

– Le Cinquième Enfer 2

– Scooby Doo 2

– Sueur de sang et gloire

– Tunnel

– Omrika

– L’histoire inédite du motocross freestyle

– Véronique

– Bienvenue Monsieur le Président !

4 OCTOBRE

Bêtes fantastiques et où les trouver

8 OCTOBRE

Le premier homme sur la lune

10 OCTOBRE

Perte

Un hologramme pour le roi

Oui-ja

Protéger l’ennemi

14 OCTOBRE

Minuscule mais dangereux

Améliorer

Ouest lent

15 OCTOBRE

-Science des cascades

– Vieillissement et autres problèmes

– Croyance : La possession de Janet Moses

– League of Legends : Origines

– Oddbods : Monstres de fête

– Des mots, des cartes, des secrets et d’autres choses

– Salomon Kane

– Les chevaliers du zodiaque