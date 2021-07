Séries Netflix et nouveaux films que vous apprécierez certainement

A la recherche d’une nouvelle série Netflix ? Mars est le mois au cours duquel Netflix dépasse probablement le chiffre de près de 200 millions d’abonnés dans le monde. C’est un chiffre gigantesque, qui montre également que l’entreprise non seulement grandit, mais qu’elle entre également dans l’histoire. Netflix alimente la conversation mondiale sur un nouveau type de stratégie de marché, mais aussi comment cela affecte l’avenir du contenu télévisuel.

Une place similaire dans le monde du divertissement fait également de Netflix une référence incontournable pour comprendre la télévision d’aujourd’hui. En particulier, pour ses décisions concernant les premières mensuelles, la plupart se sont transformés en succès instantanés.

Alors maintenant, si vous ne savez pas quoi regarder, nous vous proposons quelques films et séries Netflix dont vous pourrez profiter au cours des prochains jours.

‘Gaufres + Mochi’

La combinaison la plus improbable pourrait aussi être la plus réussie. L’ancienne première dame américaine rejoint un groupe de marionnettes (vous avez bien lu) pour apprendre des recettes et des styles de cuisine du monde entier.

Est-ce un projet risqué ? En fait pas autant qu’il n’y paraît. Michelle Obama a passé une grande partie de son temps à la Maison Blanche pour éduquer sur l’alimentation et les avantages des bonnes décisions en la matière. En particulier, en mettant l’accent sur les campagnes contre l’obésité infantile. Votre participation à une émission pour parler des vertus d’un menu santé n’est donc pas trop surprenante.

Pourquoi devriez-vous regarder l’émission?

Si vous ne savez pas pourquoi vous devriez regarder une émission avec Michelle Obama entourée de poupées en peluche, vous pouvez être convaincu qu’elle ne sera pas seule. Le programme aura comme invités Jack Black, Rashida Jones, Zach Galifianakis, Mandy Moore et les chefs Samin Nosrat et Massimo Bottura.

« Dernière chance U : basket-ball »

La série de huit épisodes suit une équipe d’un collège communautaire d’East Los Angeles composée des meilleurs espoirs de la région. Entraîneur John Mosley Il essaiera de vous aider à atteindre le plus haut point de votre potentiel. Dans le même temps, coach et équipe devront faire face à tous les obstacles pour se tailler une place de choix dans le monde disputé du désordre.

Pourquoi devriez-vous regarder l’émission?

Si vous êtes un fan de sport et que vous écoutez un épisode par jour, vous verrez le dernier épisode le 18 mars, jour du début du tournoi NCAA. En d’autres termes, vous profiterez de l’expérience totale de tout savoir sur le sport, derrière et devant les caméras. Une de ces grandes séries Netflix.

« Opération Varsity Blues : le scandale des admissions au collège »

En 2019, les actrices Lori Loughlin et Felicity Huffman a dominé les gros titres des tabloïds. Le motif? L’enquête menée par un groupe de procureurs fédéraux, qui les impliquait dans une association de malfaiteurs. Loughlin et Huffman se sont avérés être impliqués dans des machinations illégales, qui ont permis aux enfants de familles aisées d’entrer illégalement à l’université.

La soi-disant opération Varsity Blues est devenue un scandale majeur, arrivant à la télévision comme un hybride de fiction et de disque. L’intrigue met en scène Rick Singer, qui a placé illégalement des enfants de plus de 750 familles dans les collèges de son choix. Le réalisateur Chris Smith mélange interviews et reconstitutions pour montrer exactement comment Singer a réussi à révéler un tel scandale. Matthew Modine incarnera le criminel aux cheveux blancs de Newport, en Californie, ainsi que d’autres remplaçants dans des scènes qui recréent de véritables enregistrements d’écoutes téléphoniques du FBI.

Pourquoi devriez-vous regarder l’émission?

Matthew Modine et les coulisses d’un scandale déconcertant. Nous ne pensons pas qu’il y ait de meilleures raisons que celles-là.

Saison 1 de ‘The One’

Si vous êtes sur le soi-disant circuit de rencontres depuis plus d’un an et que vous êtes célibataire au cœur brisé, ce spectacle est fait pour vous. Cela ne vous aidera pas à trouver le match parfait, mais cela vous surprendra avec tout ce qui se passe derrière les dîners ratés sans fin.

La série est basée sur le livre The One de John Marrs, en tant que société a essayé de résumer le processus de datation traumatique à un simple échantillon d’ADN. Des millions ont été testés et rejoints, mais l’entreprise a fini par rompre l’accord de confidentialité. Maintenant, le fondateur fait l’objet d’une enquête et tout semble être un chapitre particulièrement inquiétant de Black Mirror.

Pourquoi devriez-vous regarder l’émission?

Il ne s’agit pas seulement de l’expérience déconcertante de comprendre les – graves – problèmes d’infiltration de données sensibles. Aussi, le désespoir qui peut amener quelqu’un à rechercher son partenaire idéal grâce à l’ADN. Ongle expérience dure et difficile à assimiler dès le premier chapitre, qui fait partie de la grande série Netflix.

‘Pacific Rim: The Black’ Saison 1

Si vous êtes fan de la franchise cinématographique Pacific Rim, cette série est le complément idéal à l’histoire imaginée en 2013 par Guillermo Del Toro. Se déroulant dans un avenir lointain, après que les Kaiju se soient levés de l’océan et aient envahi l’Australie (oui, tout le continent), la série bouleverse l’intrigue originale. Au lieu de présenter un spectacle époustouflant, Pacific Rim: The Black est une petite mais puissante histoire dans le même contexte.

Pourquoi devriez-vous regarder l’émission?

Il n’y a aucune autre raison au-delà du fait que c’est la même histoire du grand écran, mais prise dans un nouveau format plus fonctionnel. Donc, si vous avez aimé les grandes batailles des films… vous aimerez peut-être leur version épisodique. Tu décides.

Saison 1 de ‘Country Comfort’

Country Comfort fait partie de ces comédies attachantes dont on a certainement besoin de temps en temps. Avec Katherine McPhee, l’intrigue se concentre sur une chanteuse country qui accepte de garder les enfants lorsque sa carrière prend un coup. La mère des cinq enfants est décédée un an plus tôt et son père, un cow-boy coriace nommé Beau (Eddie Cibrian), est submergé par la tragédie. Bien sûr, vous imaginez déjà où va l’histoire, mais nous pouvons vous assurer qu’il vous surprendra en chemin.

Pourquoi devriez-vous regarder l’émission?

Janet Varney joue le rôle de la – inévitable – belle-mère maléfique dans “Country Comfort”, mais vous vous souvenez peut-être d’elle sous le nom de Korra dans The Legend of Korra, ce qui est une raison plus que suffisante pour le plaisir.

