Sérieusement? CNBC met un spin fou sur les moments de l’histoire après la chute du marché boursier ⋆ 10z viral

CNBC a eu le tour de l’histoire de la vente massive des marchés boursiers si rapidement que c’était comme si le point de vente attendait juste de protéger l’administration Biden de toute mauvaise nouvelle.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté d’un énorme 725,81 points le 19 juillet alors que “l’anxiété montait à propos de la propagation de la variante du coronavirus Delta et de son impact potentiel sur l’économie mondiale”, a rapporté le Wall Street Journal. Il s’agit de la « pire session depuis octobre » pour l’indice.

Mais CNBC semblait déjà savoir comment elle tournerait l’histoire à 10 h 42, alors que le marché était au plus fort de sa chute : « La volatilité des marchés boursiers peut être une opportunité pour les investisseurs. Voici pourquoi.”

CNBC a tiré l’angle rien à voir ici de sa poche arrière et a pontifié comment “[w]Bien que la volatilité puisse être troublante pour les investisseurs, les experts mettent en garde contre toute vente précipitée lorsque les marchés chutent. Ah bon?

Le point de vente publiait deux sous-titres dans son article qui étaient tout aussi absurdes compte tenu de l’ampleur de l’effondrement du marché. Le premier était « La volatilité est courante ». La seconde était « La volatilité peut être votre amie ».

Sous le premier sous-titre, CNBC a essayé d’éclairer les lecteurs sur la gravité de la baisse du marché en leur disant simplement d’accepter la « volatilité » du marché :

Premièrement, acceptez la volatilité du marché – ce qui est relativement courant – comme une partie normale du processus d’investissement et le meilleur moyen de dépasser l’inflation, a déclaré le planificateur financier certifié Brad Lineberger, président de Seaside Wealth Management, basé à Carlsbad, en Californie, qui gère environ 165 $. millions d’actifs. “Acceptez la volatilité, car c’est pourquoi les investisseurs sont payés pour posséder des actions”, a-t-il déclaré. Cela signifie que les investisseurs doivent rester calmes même en cas de mouvements extrêmes.

La vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de Fiera Capital Corporation, Candice Bangsund, a déclaré au Journal que «[t]a émergence de cette variante Delta plus hautement transmissible… a remis en question la durabilité de cette réouverture et de la reprise. La mise en lumière par CNBC des effets potentiels de la baisse du marché a rendu le comportement irresponsable du média à l’égard des informations boursières d’autant plus flagrant.

Faire des arguments absurdes sur l’économie et le marché boursier semble être devenu une routine pour CNBC. Tout récemment, CNBC a publié l’un des titres les plus idiots en essayant d’expliquer la hausse dangereuse de l’inflation pour protéger le président Joe Biden : “L’avantage de l’inflation : la hausse des salaires.” N’est-il pas apparu à CNBC que la hausse des prix associée à l’inflation annulerait les effets positifs de la hausse des salaires ?

