Sérieusement, qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de la boule de morphing de Samus ?

Image : Nintendo / Nintendo Life

Les Metroid La série en est maintenant à sa 35e année, et au cours de cette longue période de temps, Nintendo a joyeusement élaboré sur tout, de l’enfance de sa star au cauchemar tuant les parents Ridley, Metroids, Chozo, et même le clone maléfique créé par Phazon. En bref, pratiquement toutes les avenues de traditions auxquelles vous pouvez penser ont été expliquées, élaborées, sur-élaborées dans une suite, puis attribuées à un emplacement bien défini dans le vaste canon Metroid.

Tous sauf un. Le fonctionnement exact de la capacité Morph Ball de Samus – un élément essentiel de la série dès les premières minutes du premier match – reste entouré de mystère. Les informations officielles restent manifestement absentes sur les détails les plus fins de cette compétence omniprésente. “Collectez ceci pour donner à Samus la capacité de Morph Ball”, “Appuyez dessus pour la faire rouler en boule”, disent les jeux quel que soit le format, comme si une telle instruction simple pouvait un jour étancher notre soif de connaissances sur le morphing liées à la balle de science-fiction .

Comment ça marche? Qu’est-il arrivé aux pauvres âmes qui ont testé les prototypes ? Quel scientifique à l’esprit d’oiseau a regardé cette armure emblématique et s’est dit : « Vous savez de quelle capacité cette énorme combinaison de transport de missiles a besoin ? Se recroqueviller dans une toute petite boule pour qu’elle puisse rouler où bon lui semble. Et qui sur Terre (ou SR-388, ou Zebes, ou ailleurs) a regardé cette personne dans les yeux et a dit « Oui, c’est une excellente idée et vous n’avez certainement pas besoin d’aller vous allonger un peu » ?

Qu’est-ce que ça fait de rouler à l’intérieur d’une boule orange métallique à la surface d’une planète extraterrestre ou de toute façon immergée dans la lave ? Nintendo ne dira rien, nous avons donc dû proposer quelques théories par nous-mêmes …

Image : Nintendo

#1 La théorie de « l’horreur corporelle cronenbergienne »

Canalisant l’esprit du tout-puissant rasoir d’Occam, nous pouvons supposer que la théorie la plus simple est la bonne : Samus est capable de se rouler en boule parce que son corps est effectivement réduit en une forme sphérique pratique pendant la durée de ses révolutions inhumaines, se transformant en un une masse de fluides et de fragments d’os qui sont ensuite restaurés à leur état d’origine une fois qu’elle a fini de rouler grâce à la technologie Chozo – qui est commodément pour nous souvent impossible à distinguer de la magie.

Ses yeux et son cerveau restent probablement intacts et stabilisés par gyroscope pendant toute la durée de cette activité, car sinon, comment va-t-elle voir où elle va ? Elle émettrait un cri à glacer le sang d’une agonie inimaginable si elle avait encore une bouche, mais heureusement pour toutes les personnes impliquées, ce n’est pas le cas.

C’est la vraie raison pour laquelle Nintendo ne nous dit jamais tout, car s’ils le faisaient, les fans de Metroid du monde entier feraient des cauchemars pendant des années. C’est assez pour vous faire vous demander pourquoi elle ne peut pas simplement ramper.

Image : Nintendo

#2 La théorie de « l’unité chozo électrique »

Heureusement, Metroid Prime offre une alternative moins horrible à la possibilité de contenir des abats ci-dessus. Les sorties 3D de Samus comblent les lacunes entre le placage de la Morph Ball avec une sorte de lumière rougeoyante accrocheuse… euh, des trucs.

Nous pouvons seulement conclure que Samus a été converti en une forme d’énergie pure, son esprit et son corps atteignant un état de sensibilité singulièrement sphérique. Nous supposons que ce manque de tout ce qui s’approche d’un corps traditionnel l’empêche d’avoir la nausée alors qu’elle tourne et booste sans cesse autour des surfaces incurvées de Tallon IV (et ailleurs) alors qu’elle est toute en boule, bien que si elle réussissait d’une manière ou d’une autre à élever son non-déjeuner de son non-estomac via sa non-bouche à son non-soi, quelqu’un pourrait-il le dire ?

Les défenseurs de cette théorie soulignent un état philosophique intéressant surnommé le Vom de Schroedinger, où elle est simultanément couverte de malades et de non malades jusqu’à ce qu’elle revienne à sa forme humaine standard.

Image : Nintendo

#3 La théorie du « Shrunken Samus »

Samus actionne le Morph Ball en le réduisant à une taille appropriée à volonté, grâce encore une fois aux pouvoirs commodément inexpliqués et très flexibles de la technologie Chozo magi—er.

De là, deux grandes écoles de pensée émergent puis bifurquent rapidement dans des directions très différentes. Certains pensent qu’elle court à l’intérieur du ballon comme un hamster laissé sortir pour faire de l’exercice, le blindage souvent opaque de la combinaison étant la seule chose qui préserve sa dignité, tandis que d’autres suggèrent qu’un petit Samus est assis sur une petite chaise pivotante de la taille d’un Samus et utilise un contrôleur de console. -forme appropriée pour naviguer dans le monde qui l’entoure, le tout vu à travers un moniteur tout aussi dinky.

Les deux théories expliquent adéquatement un autre mystère: comment elle est capable de stocker une quantité infinie de ces petites bombes destructrices de murs qu’elle transporte d’une manière ou d’une autre avec elle partout. Si elle peut se rétrécir, alors elle peut vraisemblablement les rétrécir aussi, en les ré-embigant automatiquement chaque fois qu’elle a besoin de faire un trou dans le sol ou de se donner un petit coup de pouce en hauteur.

Cela soulève également la possibilité que toute la race Chozo soit en fait parfaitement bien et vive exactement là où elle était auparavant, avec un dysfonctionnement de la technologie de rétrécissement à l’échelle de la population les réduisant aux proportions de Picori.

Image : Nintendo

# 4 Le “Hé toi, Samus-chu!” Théorie

Comme nous le savons tous, Samus est le meilleur comme personne ne l’a jamais été et elle doit vraiment tous les attraper – tant que « em all » sont des Space Pirates et/ou des Metroids. Il est donc logique que la Morph Ball soit en fait basée sur la technologie Poké Ball très avancée.

Et comme nous le savons tous, les Poké Balls fonctionnent selon… elles fonctionnent selon… elles fonctionnent un peu comme les Morph Balls, probablement.

En supposant que cette théorie soit vraie, nous pouvons arriver à deux conclusions très importantes. Une; la chronologie de Samus est un avenir sombre où le célèbre entraîneur de Pokémon, Ash, a été tué à un moment crucial de l’histoire, permettant à Ridleyanni et à la Team Space Pirate de se déchaîner. Et deux; l’intérieur d’une Morph Ball est incroyablement confortable.

Des rumeurs selon lesquelles notre héroïne de chasse spatiale ne parlait pas dans les jeux précédents parce qu’elle n’avait pas encore appris à vocaliser autre chose que « SaMUS ! Saaaaamus ! Samussamus ? » sont actuellement non prouvés.

Image : Nintendo / The Pokémon Company

#5 La théorie “C’est juste un appareil de jeu pratique”

Nous allons inclure celui-ci purement par sympathie pour ses croyants plutôt que parce qu’il a un réel mérite.

Il y a ceux qui insistent “Ce n’est pas si profond, nerd” et que Samus prend une forme de boule parce que c’est une forme petite et mobile, se trouve être une forme qui est immédiatement reconnaissable à n’importe quelle résolution, et nécessite peu de pas de véritable animation pour rouler de manière convaincante autour de l’écran.

Nous exhortons fortement ces personnes malavisées à considérer à nouveau les alternatives ci-dessus, ou au moins à nous indiquer l’entrée du journal de bord qui, selon eux, soutient une idée aussi folle que celle-ci.

Selon vous, laquelle de ces théories est la plus susceptible d’être vraie, ou avez-vous une idée entièrement différente de la vôtre ? Voulez-vous jamais que Nintendo l’explique? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessous et rendez-vous dans la section des commentaires pour déposer votre propre Power Bomb…

