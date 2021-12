Serious Sam 4 obtient une sortie surprise sur Xbox Game Pass

Capture d’écran : Devolver numérique

Xbox a commencé à sortir des jeux sur son service d’abonnement Game Pass populaire sans les annoncer, et cela commence à ressembler à un calendrier de l’Avent. Serious Sam 4 n’était auparavant disponible que sur PC et Stadia, mais il a obtenu un lancement surprise sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 aujourd’hui, ainsi qu’une inclusion surprise sur Game Pass.

Repéré à l’origine par VG247, Serious Sam 4 est un jeu de tir à la première personne dans lequel vous défendez la terre d’une armée d’envahisseurs extraterrestres. En plus d’une campagne solo, le jeu de tir extraterrestre comprend également un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.

Le jeu n’a pas été un succès lors de son lancement sur PC, mais les développeurs ont eu un an pour l’optimiser pour la dernière génération de consoles. De plus, il n’y a pas de meilleur moment pour essayer un jeu que lorsqu’il est gratuit. Cependant, fait intéressant, il n’est pas disponible pour les joueurs qui possèdent une Xbox One (ou, d’ailleurs, une PS4). Si vous êtes vraiment intéressé à essayer Serious Sam 4, vous pouvez toujours acheter le jeu sur PC.

Pas plus tard que la semaine dernière, Xbox a ajouté Townscaper et Generation Zero au service d’abonnement sans préavis. Je trouve un peu étrange qu’un détenteur de plate-forme majeure ne tente aucune commercialisation pour les jeux gratuits, mais les ajouts surprises ajoutent définitivement un agréable sentiment de sérendipité pour les joueurs qui sont soumis à Game Pass.

Cependant, nous sommes toujours au milieu d’une pénurie de consoles qui, selon Microsoft, se poursuivra jusqu’en 2022. Étant donné que Serious Sam 4 n’est pas disponible sur Xbox One, le jeu est actuellement en cours de révision par des joueurs qui n’ont pas eu la chance de sécurisé et Xbox Series X/S. Calmez-vous, vous tous. Je suis sûr que Microsoft n’a pas personnellement de préjugés contre les joueurs qui n’ont pas pu battre les scalpers. Nous sommes dans une semaine de décembre et vous avez déjà Stardew Valley, Final Fantasy XIII-2 et Warhammer 40K: Battlesector. Vous obtenez Halo : Infinite demain. Il n’est vraiment pas nécessaire de s’énerver sur un Doom indépendant pour lequel vous n’aurez probablement pas de sentiments forts au moment où vous commencerez à télécharger Halo.

Pour ceux qui ont la chance d’avoir une Xbox Series X/S et un abonnement Game Pass, j’espère que le jeu vous rattrapera jusqu’à la fin de la campagne solo de Halo demain.