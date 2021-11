Serj Tankian de System Of A Down met en ligne une nouvelle exposition

Serj Tankian, les Grammy Award-gagnant SYSTEM OF A DOWN leader, musicien, activiste et peintre, a apporté sa dernière exposition d’art, « Ne pas toucher – La composition immatérielle », en ligne avec un mélange unique de virtuel et de terrestre via une collection de NFT animés et de giclées d’archives.

Présenté par CurioNFT, les 21 pièces seront dévoilées et en vente le 6 décembre via une galerie interactive en ligne avec diverses salles simulées, des graphismes animés à grande échelle créés magistralement par Roger Kupelian (« Le Seigneur des Anneaux », « Hugo »), et la musique écrite par tankien. Une gamme d’éditions sera disponible, y compris plusieurs NFT avec une impression giclée signée, quatre séries d’une des 25 NFT avec des impressions giclées signées ainsi que quatre une des 100 versions NFT uniquement.

« Je me suis mis à peindre pour voir ma musique », explique tankien, qui a également discuté de la collection dans un article récemment publié par Rolling Stone. « En ajoutant des compositions musicales à l’art, nous avons créé une expérience globale plus puissante pour les amateurs d’art et de musique. Les NFT sont une progression naturelle permettant à l’art et à la musique de se déplacer dans les limites de nos rétines et de nos esprits créatifs. Je l’ai appelé « Pas pour toucher » (NFT) parce que c’est beaucoup plus sexy que les jetons non fongibles.

tankien et CurioNFT compensera tout impact environnemental de la projection avec l’utilisation de la « frappe paresseuse », un processus qui réduit les émissions, en frappant des NFT à des moments de faible utilisation d’Ethereum, générant 2% des émissions d’un NFT typique frappé sur Ethereum. Pour le contexte, quand CurioNFT monnaye un NFT, il génère des émissions de carbone équivalentes à l’envoi d’environ 17 e-mails avec pièces jointes. Dans une nouvelle étape vers la neutralité carbone, CurioNFT s’est engagé à compenser les émissions en plantant plus de 12 000 arbres et en comptant. Dès septembre, CurioNFTLes efforts environnementaux de ont compensé plus de 300 % du carbone créé par les ventes de NFT.

Le partenariat s’est également engagé à reverser 10 % des ventes à TUMO. Le TUMO Center for Creative Technologies est un programme éducatif gratuit qui permet aux adolescents de prendre en charge leur propre apprentissage. Présent dans toute l’Arménie, le Liban, la France, la Russie, l’Allemagne et l’Albanie, le programme est composé d’activités d’auto-apprentissage, d’ateliers et de laboratoires de projets qui s’articulent autour de 14 objectifs d’apprentissage, de l’animation au développement Web.



