Serj Tankian de System Of A Down publie une vidéo animée pour “Disarming Time: A Modern Piano Concerto (With Poetry)”

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a publié un David Bradford-réalisé et -vidéo d’animation pour “Disarming Time: A Modern Piano Concerto (With Poetry)”. La vidéo arrive trois semaines après la sortie de Serjcomposition classique moderne de 24 minutes intitulée « Temps de désarmement : un concerto pour piano moderne » sur son Records de grèves serbes étiqueter.

« Temps de désarmement : un concerto pour piano moderne » fera une présence redux le vendredi 9 juillet lors de sa mise à disposition dans le cadre du « Suite de poésie Cool Gardens ». La sortie est une riche suite de quatre œuvres cinématographiques élégantes superposées à un récital intime de prose de Tankien lui-même, tiré des pages de son premier recueil de poésie publié, “Jardins sympas”. Tankien narre 87 poèmes sur près de 48 minutes de musique, se faufilant à travers une multitude de sujets allant de l’humour au maussade.

“Cool Gardens Poésie Suite” sera également accompagné de vidéos, cette fois aux mains d’un artiste visuel David Bradford, un ancien partenaire de collaboration sur d’autres Tankien projets. BradfordLes visuels d’animent littéralement de la peinture pixelisée sur une toile numérique alors que les téléspectateurs défilent sur leurs écrans via Tankienla bande originale de et le dévoilement progressif de son complément visuel.

“Cool Gardens Poésie Suite” liste des pistes :

01. Thème cinématique pour piano (avec poésie)



02. Les Mélodies (Avec Poésie)



03. Percussions (avec poésie)



04. Disarming Time : un concerto pour piano moderne (avec poésie)

« Temps de désarmement : un concerto pour piano moderne » arrivé sur les talons de Serjl’EP rock acclamé par la critique, “Élasticité”, qui a été publié en mars de cette année via BMG/Enregistrements d’alchimie.

« Temps de désarmement : un concerto pour piano moderne » est un Papa-esque tapisserie de mini compositions classiques à modernes superposées de manière experte comme un BEATLES mélange avec la dynamique de SYSTEM OF A DOWN utilisant des pianos, des cordes, de l’instrumentation rock, des instruments ethniques, des choeurs, les œuvres.

Tankien commente: “Lorsque la quarantaine a frappé et que tous nos projets et sorties ont été annulés, j’ai commencé à avoir envie d’un défi musical. Une nuit, assis au lit en regardant différents mémos vocaux sur l’iPhone, j’ai réalisé que j’avais cet énorme trésor de musique courte, spéciale et non réalisée idées. À ce moment-là, l’idée de créer une pièce épique en les utilisant toutes m’a fait sourire. Alors je les ai toutes enregistrées et j’ai commencé à arranger l’instrumentation pour créer cette expérience musicale incroyablement unique. Je veux dire, qui, putain, écoute 24 minutes de musique à la fois pièce aujourd’hui ? Nous sommes sur le point de le découvrir :)”.

Durant la dernière décennie, Tankien a plongé profondément dans le monde de la composition cinématographique tout en créant de la musique pour divers projets de films, de télévision et de jeux vidéo pour les grandes productions de studios et les films indépendants. En même temps, il a libéré “Élisez la symphonie des morts” en 2009 et “Orca Symphonie n°1” en 2010. Ce projet est un amalgame de tout cela et plus encore.

Tankien a prévu des sorties musicales supplémentaires pour plus tard cette année, alors qu’il a mis en file d’attente un assemblage de 25 compositions cinématographiques qui parcourent des paysages sonores clairs et sombres. La sortie s’appellera “Cinématique” et se scinde en deux collections sorties en même temps début août. Avant la fin de l’année, les auditeurs peuvent également s’attendre à deux sorties de bandes originales de films de Tankien, pour “La vérité au pouvoir” et “Je ne suis pas seul”, les deux étant des documentaires que le compositeur a produit et composé.

Crédit photo: Travis Shinn



