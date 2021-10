Serj Tankian dit que le fait d’être vacciné a aidé à minimiser ses « symptômes et sa souffrance » après avoir contracté Covid 19

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian dit que « être vacciné a aidé à minimiser » ses « symptômes et souffrances » après avoir été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

La semaine dernière, SYSTEM OF A DOWN a été contraint de reporter deux spectacles à Los Angeles à février prochain après Serj a été diagnostiqué avec la maladie.

Le dimanche, Tankien s’est adressé à ses réseaux sociaux pour écrire: « Je suis bouleversé et extrêmement reconnaissant pour l’effusion d’amour et d’inquiétude d’amis et d’étrangers. Je vais bien et j’espère être bientôt débarrassée de tous les symptômes. Je pense que le fait d’être vacciné m’a aidé à minimiser mon symptômes et souffrance.

« Nous avons beaucoup dans notre communauté qui sont résistants au vaccin. Je comprends et je ne suis pas quelqu’un qui prend parti sur cette question. Je pense que chaque situation médicale nécessite une bonne compréhension du sexe, de l’âge, des antécédents médicaux et des conditions préalables du patient. Les vaccins devraient être pas différent et leurs effets secondaires pris en considération. L’industrie de la santé ne peut plus fonctionner comme une taille unique sur quoi que ce soit. C’est médicalement irresponsable. Cela dit, je suis heureux d’être vacciné avec mes parents plus âgés.

« Merci encore pour tout l’amour. »

SYSTEM OF A DOWN‘s deux spectacles au stade Banc Of California avec CORN, CASQUE et CERCLES RUSSES devaient initialement avoir lieu en mai 2020, et ont été reportés aux 21 et 22 mai 2021, puis à nouveau aux 22 et 23 octobre 2021.

Il était également prévu à l’origine d’apparaître PLUS LA FOI, mais le groupe s’est retiré des concerts en septembre, disant que le chanteur Mike Patton n’a pas pu fonctionner comme espéré en raison de problèmes de santé mentale, en partie exacerbés par la pandémie.

SYSTEM OF A DOWN a tourné par intermittence depuis la fin de sa pause en 2011, mais n’a réussi à enregistrer que deux chansons au cours des 16 dernières années, « Protéger la terre » et « Humanoidz génocidaire ». Sortis en novembre dernier, les morceaux étaient motivés par le conflit qui a récemment éclaté entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, tous les profits étant destinés à soutenir les efforts humanitaires en SYSTEM OF A DOWNla patrie ancestrale de l’Arménie. Avec d’autres dons de fans sur leurs pages sociales, ils ont collecté plus de 600 000 $.



Mots clés: System of a Down Publié dans: Nouvelles

