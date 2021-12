Serj Tankian est prêt à publier plus de matériel de rock solo à l’avenir

Dans une nouvelle interview avec Kyle Meredith, SYSTEM OF A DOWN leader Serj Tankian On lui a demandé s’il prévoyait d’enregistrer et de sortir plus de musique rock en solo après l’arrivée de son « Élasticité » EP en mars dernier. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « ‘Élasticité’ était vraiment amusant à éteindre, en fait, parce que c’était très vivant; c’était très émouvant. Quelque chose comme la chanson ‘Your Mom’, que les gens étaient juste, genre… ça leur épate, ce qui était vraiment génial. Et j’aime faire des trucs rock, et j’ai encore plus de chansons rock, et elles me viendront probablement à un moment donné. Mais je me suis surtout concentré sur la notation, l’art, la sortie de beaucoup de sorties. D’ici la fin de cette année, j’ai compté, j’aurai eu une douzaine de sorties de choses. Cela comprend deux films, deux bandes sonores. Nous sortons deux disques live en novembre et décembre avec FAC en tournée, mon groupe de sauvegarde, de 2008 à 2009. Et nous faisons le truc NFT. Nous avons eu une exposition de galerie en direct en juillet. Nous faisions ‘Élasticité’. « De la vérité au pouvoir » et ‘Je ne suis pas seul’, les deux films sont sortis, les deux bandes sonores sont sorties. Deux disques cinématographiques, un concerto pour piano intitulé « L’heure du désarmement ». C’est cet incroyable concerto pour piano moderne de 24 minutes que j’ai fait que j’aime. Et aussi j’ai sorti mon recueil de poésie — ma suite de poésie, qui est tout un disque de poésie avec de la musique cinématographique que nous avons sorti plus tard cet été. Alors c’est un peu sauvage, mec. Cela fait probablement l’année du plus grand nombre de sorties que j’ai eues. Et c’est tout ce qui vient. Si le rock vient, je fais du rock.

« En ce moment, je suis littéralement en ce moment, juste avant que nous nous connections, je travaillais sur… Je viens de créer un concept pour un – je ne veux pas dire » opéra « , mais c’est plus un monde choral très unique avec des instruments classiques, » a-t-il révélé. « Je pense l’appeler ‘Invocations’. Et c’est la première fois que j’en parle, parce que je viens littéralement de comprendre ça.

« J’ai ces pistes incroyables, incroyables que j’ai faites au fil du temps, dont j’ai sorti quelques-unes sur des films ou des bandes sonores, mais elles sont dans ce monde où elles sortent simplement votre esprit de votre corps avec les sons et les instruments et les voix. Et donc je pense aux chanteurs d’opéra, aux chanteurs de death metal, à tout le reste, choeur complet, orchestre complet, et juste un concept vraiment sauvage à faire en direct. Et peut-être l’enregistrer ou peut-être le reproduire dans différents régions du monde.

« Alors c’est là que j’en suis cette semaine » Serj ajoutée. « Mais d’ici la fin décembre, j’écrirai peut-être plus de chansons rock. Donc je ne sais pas. La réponse à votre question est que tout vient. Et quand ça vient, ça vient dans un uniforme. Quand ça vient dans un rock l’uniforme, je le rock putain. Quand vient dans un uniforme classique, je le ‘classique’.’ [Laughs] »

« Élasticité » était le SYSTEM OF A DOWN première sortie solo du chanteur depuis 2013 « Orque ». A son arrivée, « Élasticité » reçu de nombreuses distinctions, avec Magazine new-yorkais disant que la collection voit tankien« Les impulsions rock and roll reviennent sous une forme vibrante et espiègle », Fil audio le surnommant « un exercice d’excentricité », et la sonnerie louant l’EP de cinq chansons, en disant tankien« L’éventail complet de… talents d’écrivain est pleinement mis en évidence. »

Le musicien basé à Los Angeles et en Nouvelle-Zélande a précédemment expliqué comment l’idée de « Élasticité » s’est produit : « Quand j’ai conçu la possibilité de faire un autre disque avec les gars de SYSTEM OF A DOWN il y a quelques années, j’ai commencé à travailler sur un ensemble de chansons que j’ai arrangées au format rock à cet effet. Comme nous n’étions pas en mesure d’être d’accord sur la vision à l’avenir avec un SOAD album, j’ai décidé de sortir ces chansons sous mon surnom. »

SYSTEM OF A DOWN n’a pas sorti d’album complet depuis le « Mezmerize » et « Hypnotiser » LPs, sorti en 2005.



