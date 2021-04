Dans une nouvelle interview avec NME, SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian, qui critiquait publiquement la Donald Trump l’administration, on lui a demandé s’il se sentait «optimiste» au sujet de la Joe Biden présidence. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que le mot est » soulagement « plus que » espoir « . Avec Atout parti et Biden en, je pense qu’il y avait un sentiment de soulagement que nous avons tous soupiré – pas seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, parce que la politique américaine affecte le reste du monde plus que tout autre pays dans le monde. Et le président a beaucoup trop de pouvoir en termes de politique étrangère – plus que de politique intérieure, car le Congrès le gênera sur la politique intérieure. Un président américain a beaucoup trop de pouvoir en matière d’affaires étrangères, ce qui affecte grandement le reste du monde. Alors je pense que le monde entier a ressenti un peu de soulagement que Atout était parti et quelqu’un de plus adulte était maintenant au pouvoir. «

Il a poursuivi: « Cela va-t-il assez loin pour moi en tant que militant en ce qui concerne mes souhaits de repousser les limites des changements de style de vie liés au changement climatique? Cela va-t-il assez loin en termes de mes souhaits de distribution de richesse ou de gratuité des cours et soins de santé gratuits aux États-Unis J’aimerais voir toutes ces choses se concrétiser. BidenL’administration ouvre les portes à certaines de ces idées qui Bernie Sanders et Elizabeth Warren et quelques autres progressistes poussaient pour. Donc, personnellement, c’est un peu le milieu de la route pour moi, mais comparé aux politiques chaotiques de tout ce qui Atout l’administration a été appelée, faute des trois quarts du personnel qui fait réellement le travail, c’est génial. «

Serj a également parlé de sa relation avec SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan, qui a fait les gros titres l’année dernière lorsqu’il a fait l’éloge Atout et accusé les démocrates de «diaboliser» le magnat de l’immobilier et de «le blâmer pour tout ce qui se passe sous le soleil».

«Un bon groupe a toujours beaucoup de dynamiques, qu’il s’agisse de différences politiques ou d’idées, qui se sont en quelque sorte prononcées avec John et moi dans la dernière année ou peu importe, avec le tout Atout campagne de réélection, » Tankian m’a dit. « Mais ce n’était pas vraiment un problème avec la politique américaine avant avec le groupe. C’est un nouveau phénomène, vraiment, si vous voulez. Mais Johnest mon beau-frère ainsi que mon membre du groupe, alors trouvez quelqu’un qui n’a pas de beau-frère avec une politique différente [perspective].

« C’est vraiment intéressant, parce que certains des groupes les plus étonnants – les groupes qui créent la musique la plus élastique et la plus intéressante – sont ceux qui ont des dynamiques très intéressantes et étranges, des différences entre les membres du groupe », a-t-il expliqué. « Donc je ne changerais pas ça. Je ne changerais pas ça du tout. Mieux que quatre ou cinq personnes qui font ce que j’appelle de la musique d’entreprise, c’est-à-dire que nous sommes d’accord sur tout, nous voulons maximiser nos rendements et sortons de la musique chaque année et tournons chaque année et faisons cela parce que nous sommes Pepsi ou peu importe. N’étaient pas. SYSTEM OF A DOWN n’a jamais été ça. Nous sommes du punk rock. Et cela fonctionne très bien lorsque nous travaillons ensemble, mais parfois nous ne travaillons pas ensemble. Ainsi soit-il. »

Septembre dernier, Dolmayan a défendu ses raisons d’exprimer ses opinions politiques qui sont idéologiquement opposées à celles de Tankian, en disant au « Gentlemen déviants » Podcast: « SYSTEM OF A DOWN a un héritage de gauche, ce qui n’est pas toujours le cas. Serj, bien sûr, est responsable des paroles, mais ils n’ont pas toujours représenté le groupe de la manière que nous voulions peut-être [them] à. Il y a quatre individus dans le groupe. Je ne parle pour aucun des individus sauf pour moi, et je ne parle pas non plus Serj. Mais parce qu’il avait cette plate-forme d’écriture de paroles, la perception était là-bas que c’est ce que le groupe ressentait à tout moment, là où je ne pense même pas Serj nécessairement ressenti ces façons à tout moment. Vous êtes censé avoir une diversité d’opinions même dans votre propre esprit, et vous devriez juger les choses en fonction des informations qui vous sont présentées.

« Si vous êtes un SYSTÈME fan et vous êtes attirés par la musique, vous appréciez la musique, mais vous n’êtes pas forcément d’accord avec le message perçu, eh bien, où allez-vous? », a-t-il poursuivi.« Si vous pensez que Serj est le porte-parole du groupe, qu’il est, aussi loin que vocalement, mais pas nécessairement pour l’idéologie, alors vous n’avez nulle part où aller. Je voulais donc présenter un point de vue différent et donner aux enfants qui pensent différemment et qui sont des penseurs critiques, ne suivant pas nécessairement la norme, qu’il y a une option différente, vous pouvez penser différemment, c’est normal d’avoir une diversité d’opinions, comme tant que c’est fait pacifiquement. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été approché par quelqu’un dans l’industrie de la musique et lui avait demandé de modérer sa rhétorique politique sur les réseaux sociaux, John a dit: « Non. Mon manager, il était juste, comme, » Écoutez, peut-être que vous allez un peu trop loin « – pour les deux Serj et moi. Et nous avons eu une conversation textuelle privée entre moi, [our manager] et Serj. Et encore, je pense Serj se voit d’une manière où il fait vraiment la bonne chose. Et il se soucie vraiment des gens. Et il fait beaucoup pour les individus et notre nation aussi. Il essaie vraiment d’aider les gens, Serj. Je crois que c’est une bonne personne, intrinsèquement. Mais encore une fois, c’est ce haut niveau moral sur lequel ils pensent être – ce haut niveau moral perçu. Cela les empêche en quelque sorte d’être ouverts sur les idées sur lesquelles ils pourraient se tromper. «

Début 2020, Dolmayan prise en charge Atout»affirme que son administration avait fait plus pour la communauté afro-américaine » que n’importe quel président depuis Abraham Lincoln. » Pendant ce temps, Tankian avait appelé Atout de démissionner et de le décrire comme « complètement inutile » sur sa gestion de l’épidémie de coronavirus.