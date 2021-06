SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian conclut la série d’accompagnements visuels pour son récemment sorti “Élasticité” EP avec l’arrivée du Roger Kupelian-dirigé (“Le Seigneur des Anneaux”, “X Men”) “Combien de fois?” vidéo.

“C’est incroyable de travailler avec mon bon ami Roger Kupelian encore dont les images des deux rois (L’Argonath) dans ‘Le Seigneur des Anneaux’ sont des timbres en Nouvelle-Zélande”, propose Tankien. « Il a également dirigé « Antilope qui klaxonne » et « Des démonstrations de reconstruction » pour nous il y a des années. Hâte de partager cette vidéo.”

Vidéos précédemment publiées des cinq chansons “Élasticité” PE (Enregistrements d’alchimie/BMG) inclure “Votre maman”, “Élasticité”, “Erevan électrique” et “Rumi”.

Disponible dans tous les formats, y compris en édition limitée, vinyle signé, “Élasticité” a reçu de nombreuses distinctions. Magazine new-yorkais dit que la collection voit Tankien« Les impulsions rock and roll reviennent sous une forme vibrante et espiègle », Fil audio l’a surnommé « un exercice d’excentricité » et La sonnerie a fait l’éloge du PE, affirmant Tankien« L’éventail complet de… talents d’écrivain est pleinement mis en évidence. » Tankien figure sur la couverture actuelle de Revolver.

Le documentaire acclamé par la critique “La vérité au pouvoir” (Laboratoires d’oscilloscopes/Live Nation Productions), est désormais également disponible en version numérique. Le film a été salué comme un “appel à l’action explosif et indispensable” (San José Mercury News), “inspirant” (Pierre roulante) téléspectateurs avec des interviews exclusives, des aventures et des séquences originales filmées personnellement par Tankien, permettant au public d’accéder aux coulisses d’une rock star internationale dont la foi dans la musique a non seulement révolutionné le heavy metal, mais aussi les événements mondiaux. Tout au long de sa vie, le musicien a poursuivi la justice sociale, exploitant le pouvoir de ses chansons et de sa célébrité pour un réel changement politique. SerjIl est tout aussi probable que sa voix s’attaque à la cupidité des entreprises américaines et fustige le précédent régime corrompu de son pays natal. Sa campagne de plusieurs décennies pour la reconnaissance officielle du génocide arménien par les États-Unis a finalement été adoptée par le Congrès en décembre 2019, avec Président Biden reconnaissant officiellement les meurtres en avril de cette année.

Crédit photo: Travis Shinn



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).