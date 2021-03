Serj Tankian rappelle sa rencontre avec le fondateur légendaire d’Atlantic Records, Ahmet Ertegun

Serj Tankian, le chanteur arméno-américain de SYSTEM OF A DOWN, dont les grands-parents étaient des survivants du génocide arménien, s’est récemment entretenu avec RTde « Aller sous terre » à propos de sa rencontre avec Ahmet Ertegun, le légendaire fondateur et PDG de Dossiers de l’Atlantique qui était le fils d’un ambassadeur turc.

Serj dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’avais un groupe que nous avions signé sur mon empreinte, sur mon label, et il y avait un certain nombre de maisons de disques intéressées à conclure un accord de distribution. Nous nous sommes donc rencontrés Records universels, Dossiers de l’Atlantique à l’époque, et quelques autres à New York avec le groupe. Et après la réunion, je me souviens du PDG de atlantique en disant: ‘Hé, tu veux rencontrer le vieil homme? Il est toujours là. Son bureau est juste à côté. Et je suis comme, ‘Ertegun? ‘ Je suis comme, ‘Ouais, j’aimerais beaucoup.’ Il a signé Ray Charles et LED ZEPPELIN et tous ces groupes. Je suis donc entré et je me suis assis avec lui et j’ai eu une belle conversation de 10 minutes.

«Je ne peux rien vous dire d’autre, mais j’ai eu une idée qu’il avait un aspect défensif de moi étant Arménien», a-t-il poursuivi. «Quand j’ai dit: ‘Écoutez, juste pour que vous sachiez, je suis arménien. J’ai grandi à Los Angeles,’ et ceci et cela, et il s’est en quelque sorte mis sur la défensive. Et cela ne m’a pas vraiment affecté. Alors je est arrivé sur Google et j’ai tapé « Ahmet Ertegun»et j’ai tapé« Génocide »après, et je me suis rendu compte qu’il était responsable du financement des instituts de politique étrangère et des chaires des universités qui embauchaient des auteurs et des écrivains qui niaient le génocide. Et ça a été un réveil pour moi. «

Tankian a poursuivi en disant qu’il a renoué avec Ertegun à une date ultérieure. « Il m’a appelé, et il a dit: » Je pense que le génocide arménien devrait être reconnu « , » Serj rappelé. « Et j’ai dit: » D’accord. Génial. Pourquoi ne pas l’écrire sur un papier à en-tête et me l’envoyer? Et je ne le publierai pas à moins que mon dos ne soit contre le mur avec ma communauté. » Et il a dit: « Je ne peux pas faire ça, parce que j’ai des maisons en Turquie. Je ne sais pas ce qui arriverait à ça. » Et je me dis: « Alors ne le faites pas. Je ne voudrais pas que la violence soit infligée à vous ou à votre famille ou à qui que ce soit d’autre. » Mais il était très clair que c’était un problème incendiaire. Et même s’il était très proche, a-t-il dit, du Premier ministre et des fonctionnaires du gouvernement là-bas, il ne voulait pas faire ce pas. «

Peu après Ertegunmort de 2006, écrivain arméno-américain Harut Sassounian a révélé qu’il avait rencontré Ahmet quelques années plus tôt pour discuter des questions arméno-turques. Il a également dit que Ertegun envisageait la possibilité de publier une déclaration publique sur le génocide arménien avant son décès.

En 2019, la Chambre et le Sénat américains ont adopté un projet de loi déclarant que le meurtre de 1,5 million d’Arméniens par les Turcs ottomans était en fait un génocide.



