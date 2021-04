Serj Tankian refuse de se taire sur la politique

Serj Tankian a défendu son droit de s’exprimer sur les questions politiques.

le SYSTEM OF A DOWN Le leader, qui fait actuellement la promotion d’un nouveau documentaire sur sa vie et son travail d’activiste, a discuté de sa décision d’exprimer publiquement ses opinions politiques dans une nouvelle interview avec le Brésilien. G1.

A demandé comment il répond aux critiques de SYSTEM OF A DOWN les fans qui veulent qu’il chante simplement leurs chansons préférées et ne s’implique pas dans la politique, Serj dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’étais activiste avant de devenir artiste. Et je fais différents types de musique – je fais de la musique classique, qui n’a pas de voix, je fais de la musique jazz, je fais des partitions pour des films. Je travaille avec beaucoup de types différents de de la musique, ainsi que du rock. Et quand j’écris quelque chose, la chanson peut être une chanson d’amour, ça peut être une chanson politique – il y a de nombreux types de musique avec lesquels je m’occupe. Donc, quand j’écris quelque chose que je ressens et ressens volontairement à propos de, personne ne peut me dire quoi dire et quoi ne pas dire, parce que c’est dans la chanson, et ces pensées viennent de cette chanson que je vous dis.

«Dire à un artiste qu’il ne doit jouer que de la musique et ne pas parler de politique, c’est comme dire à un journaliste qu’il ne doit faire que des interviews et ne pas réparer les toilettes – je ne sais pas – ou quoi que ce soit d’autre», at-il expliqué. « Cela n’a aucun sens. Nous sommes des êtres dynamiques et sensibles sur cette planète. Nous pouvons être bons dans plus d’une chose. Et s’ils ne le sont pas, c’est leur problème. »

Un chanteur, poète, auteur-compositeur, artiste visuel, producteur de films, activiste et compositeur, Tankian a toujours créé la musique comme un exutoire pour exprimer ses pensées et ses sentiments avec un niveau de passion et de conscience que peu de gens dans le monde de la musique d’aujourd’hui peuvent rivaliser. Un Arménien né au Liban et ré-enraciné à Los Angeles, Tankian a été initié à la fusion des cultures, des idées et des idéaux dès son plus jeune âge. Les principes tirés de cette intégration et de cette adaptation l’ont conduit à comprendre l’unité de toutes choses et ont depuis manœuvré et transfiguré dans la musique et l’art qu’il vit pour créer. En tant que chanteur et auteur-compositeur de SYSTEM OF A DOWN, Serj a sorti cinq albums studio, remportant un Prix ​​Grammy en 2006 pour « BYOB » et vendant plus de 40 millions d’albums dans le monde. Malgré ce succès, Serj ne s’est jamais contenté de son art, s’efforçant toujours d’ouvrir de nouveaux canaux de son et d’arrangement pour articuler ses expressions artistiques. Il a sorti cinq albums de matériel solo, en commençant par l’album de hard rock en tête des palmarès de 2007. « Élire les morts ». Son deuxième album solo, « Harmonies imparfaites », est sorti en 2010, suivi de « Hara-kiri » en 2012. 2013 a vu deux sorties distinctes de Serj, le premier étant le « Orca Symphonie n ° 1 », sorti en juin de cette année-là, a suivi le tout unique « Jazz-Iz Christ » un mois plus tard.

Au cours des dernières années, son temps passé dans le studio d’enregistrement s’est concentré sur la création de partitions musicales et de compositions pour des projets de films et de jeux vidéo. Serj a récemment prêté sa voix à une reprise moderne de CULTE BLEU ÖYSTERclassique du rock «Godzilla» pour le blockbuster Michael Dougherty film « Godzilla: le roi des monstres ». Il a également enregistré une version moderne de la chanson folklorique arménienne «Sari Siroun Yar» avec le Orchestre de lumière authentique pour le film « La promesse », dirigé par Terry George et mettant en vedette Christian Bale et Oscar Isaac. Serj a également été provoquée par Photos de survie, les producteurs du film, pour servir de consultant musical exécutif.

Plus récemment, Tankian a composé la partition musicale complète du documentaire primé « Je ne suis pas seul » dirigé par Garin Hovannisian et le prochain Productions Live Nation film « La vérité au pouvoir », qui raconte Serjson propre voyage à travers le carrefour de la musique et de l’activisme. En 2017, Serj musique composée pour Emmy-nommé « Intention de détruire », un film captivant réalisé par un documentariste primé Joe Berlinger. Cette même année, il a créé une partition intense pour le film d’action épique russe « Furieux – La Légende de Kolovrat », suivi de sa partition musicale 2018 pour un film primé « Spitak », dirigé par Alexander Kott. Aditionellement, Tankian a composé la partition musicale complète pour les films indépendants «1915» et « Le dernier habitant », une composition originale pour Ilya Naishullerde «Hardcore Henry» et partitions musicales de jeux vidéo pour «Étoile de minuit» et sa suite, « Renégat », qui ont été créés par l’un des principaux architectes du célèbre « Halo » franchise de jeu.

SerjLe CV comprend également la formation d’une maison de disques, Enregistrements Serjical Strike (créé en 2001), qui a publié des albums de nombreux artistes acclamés par la critique, notamment FOIRE À MIDLAND, Buckethead et MORT PAR STÉRÉO.

Avec un collègue musicien Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIOSLAVE), Serj a co-fondé l’organisation à but non lucratif Axe de la justice en 2002, qui s’efforce de rassembler des musiciens, des amateurs de musique et des organisations politiques de base pour lutter pour la justice sociale. Il s’est également plongé dans le monde de la radiodiffusion en tant que co-animateur de la Réseau radio Axis Of Justice, qui peut être entendu via SiriusXM et KPFK à Los Angeles. Avec une mission de diffusion de la diversité et de la compréhension à travers la musique, la poésie et l’activisme, Serj continuera à surprendre et à éclairer ceux qui écoutent sa musique et entendent ses paroles.

Dans les années récentes, Tankian a partagé son temps entre tenir un micro et un pinceau, après avoir créé avec fébrilité plus de 60 œuvres d’art depuis 2013. Son voyage dans le monde des beaux-arts a commencé avec son « Peintures musicales du temps désarmant », qui ont été exposées à la Project Gallery de Los Angeles. Depuis, il a eu de multiples expositions dans des galeries aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. En 2015, ses œuvres ont été exposées lors de l’inauguration du nouveau musée Los Gatos en Californie du Nord dans le cadre d’une exposition de groupe qui s’est déroulée de mai à septembre de cette année-là. Plus récemment, SerjL’œuvre d’art a été exposée dans deux galeries remarquables de Nouvelle-Zélande en février et mars 2019.

Crédit photo: George Tonikian