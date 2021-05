Serj Tankian sort le clip de ‘Rumi’

Serj Tankian a publié une vidéo pour la chanson “Rumi”, un hommage au poète soufi du XIIIe siècle et Tankianle fils de six ans du même nom.

«La spécificité lyrique dans la musique est généralement déconseillée car moins de gens les intériorisent car ils ont moins de connexion personnelle», explique le SYSTEM OF A DOWN leader de sa décision hors de son personnage de partager les paroles de la piste. “Mais il y a des cas où il est vital que l’inspiration et la muse soient spécifiques. Dans ce cas, un père parlant à son fils et la révérence au poète qui a inspiré le nom du fils ne pourraient pas être réécrits pour que l’on puisse généraliser.”

le Craig Ray– la vidéo dirigée et produite est la quatrième chanson des cinq pistes très appréciées “Élasticité” EP (Enregistrements d’alchimie/BMG) pour recevoir un compagnon visuel, le musicien basé à Los Angeles et en Nouvelle-Zélande ayant déjà publié des clips pour “Votre maman”, “Élasticité” et “Erevan électrique”.

En ce qui concerne la façon dont l’idée de “Élasticité” est venu à propos, Serj a déclaré: “Quand j’ai pensé faire un autre disque avec les gars de SYSTEM OF A DOWN il y a quelques années, j’ai commencé à travailler sur un ensemble de chansons que j’avais arrangées au format rock dans ce but. Comme nous n’avons pas été en mesure de voir dans les yeux sur la vision à venir avec un SOAD album, j’ai décidé de sortir ces chansons sous mon surnom. “Avec son éclectisme et son style vocal unique en son genre, Serj propose une collection qui couvre toute la gamme d’hymnes stimulants et améliorés électroniquement comme la chanson titre, un cri de ralliement pour son Arménie bien-aimée (“Erevan électrique”), le piano chargé “Combien de fois?” et “Rumi”.

SYSTEM OF A DOWN n’a pas sorti d’album complet depuis le “Mezmerize” et “Hypnotiser” LPs, sorti en 2005.

En 2018, guitariste Daron Malakian accusé publiquement Tankian de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankian répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec Malakien conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankian écrit ça Malakien voulait contrôler SYSTÈMEprocessus de création, prenez plus d’argent pour l’édition et soyez le seul membre du groupe à parler à la presse.

Crédit photo: Travis Shinn



