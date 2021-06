Serj Tankian sortira vendredi le concerto pour piano moderne “Disarming Time”

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian sortira un concerto pour piano moderne de 24 minutes le vendredi 18 juin. “Disarming Time – Un concerto pour piano moderne” a été entièrement composé alors que Serj était en quarantaine pendant la crise du coronavirus.

Vendredi (11 juin), Tankien a partagé un teaser pour le concerto sur ses réseaux sociaux, et il a écrit: “Incroyablement excité de partager cette œuvre musicale unique que j’ai créée pendant le verrouillage de Covid. Je me suis mis au défi de rassembler de nombreuses idées musicales distinctes en un long concerto pour piano moderne de 24 minutes. Voici un petit teaser. La composition complète et la vidéo sortiront le 18 juin.”

Plus tôt cette année, Serj a parlé de son approche d’écriture de chansons pour le concerto pour piano dans une interview avec Revolver. Il a dit : “Créativement, j’ai toujours eu ça Papa-esque genre d’ambiance, un Zappa-y genre d’ambiance où même le concerto pour piano moderne de 24 minutes consistait essentiellement à marier différents morceaux de musique qui n’avaient pas de relation préexistante et à le faire fonctionner. Je trouve ça vraiment intéressant dans tous les aspects : lyrique, musicalement, parce que beaucoup de musique a déjà été faite. Qu’est-ce que John Lennon dire? Toutes les chansons et tous les accords ont déjà été écrits. C’est intéressant de créer des relations à partir de choses qui ne sont normalement pas corrélées.”

Serjla version la plus récente de “Élasticité” EP, sorti en mars. Les cinq chansons ont reçu de nombreux éloges, avec Magazine new-yorkais disant que la collection voit Tankien« Les impulsions rock and roll reviennent sous une forme vibrante et espiègle », Fil audio le surnommant “un exercice d’excentricité” et La sonnerie louant le PE, disant Tankien« La gamme complète de … talents d’écrivain est pleinement exposée. »

Serj Tankianest vénéré de manière critique “Élasticité” EP, le SYSTEM OF A DOWN première sortie solo du chanteur depuis 2013 “Orque”, est disponible dès maintenant. Le musicien basé à Los Angeles et en Nouvelle-Zélande a simultanément dévoilé une deuxième vidéo de la collection de cinq chansons, pour le morceau “Erevan électrique”.

Tankien a déclaré à propos de la chanson: “La chanson a été inspirée par les manifestations réussies” Electric Yerevan “en Arménie à l’été 2015 où les gens ont protesté contre les hausses proposées des prix des services publics. Mon écriture de cette époque est inscrite mot pour mot dans la chanson. ” le Garin HovannisianLe clip réalisé fournit une chronologie visuelle des événements qui ont précédé les manifestations « Electric Yerevan » de 2015 et la révolution de velours de 2018, tout en montrant simultanément le pouvoir des manifestations pacifiques à travers le monde.

En ce qui concerne la façon dont l’idée de “Élasticité” est venu à propos, Serj a déclaré : « Quand j’ai conçu la possibilité de faire un autre disque avec les gars de SYSTEM OF A DOWN il y a quelques années, j’ai commencé à travailler sur un ensemble de chansons que j’ai arrangées au format rock à cet effet. Comme nous n’étions pas en mesure d’être d’accord sur la vision à l’avenir avec un SOAD album, j’ai décidé de sortir ces chansons sous mon surnom.” Avec son éclectisme caractéristique et son style vocal unique, Serj propose une collection qui couvre toute la gamme des hymnes à la conduite dure et améliorés électroniquement comme la chanson titre, un cri de ralliement pour son Arménie bien-aimée (“Erevan électrique”), le mash-up politique ironique de “Votre maman”, le piano chargé “Combien de fois?” et “Rumi”, une chanson qui Serj a écrit à la fois sur son fils Rumi et Rumi le poète.

Chanteur, poète, auteur-compositeur, artiste visuel, producteur de films, activiste et compositeur, Tankien a toujours créé la musique comme un exutoire pour exprimer ses pensées et ses sentiments avec un niveau de passion et de conscience que peu de gens dans le monde de la musique d’aujourd’hui peuvent rivaliser. Un Arménien né au Liban et ré-enraciné à Los Angeles, Tankien a été initié à la fusion des cultures, des idées et des idéaux dès son plus jeune âge. Les principes tirés de cette intégration et de cette adaptation ont conduit à sa compréhension de l’unité de toutes choses et ont depuis évolué et se sont transfigurés dans la musique et l’art qu’il vit pour créer. En tant que chanteur et auteur-compositeur de SYSTEM OF A DOWN, Serj a sorti cinq albums studio, remportant un Grammy Award en 2006 pour « BYOB » et vendant plus de 40 millions d’albums dans le monde. Malgré ce succès, Serj n’est jamais devenu complaisant avec son art, s’efforçant toujours d’ouvrir de nouveaux canaux de sons et d’arrangements pour articuler ses expressions artistiques. Il a sorti cinq albums de matériel solo, à commencer par l’album hard rock en tête des charts de 2007 “Élire les morts”. Son deuxième album solo, “Harmonies imparfaites”, est sorti en 2010, suivi de “Hara-kiri” en 2012. 2013 a vu deux sorties distinctes de Serj, le premier étant le film acclamé par la critique “Orca Symphonie n°1”, sorti en juin de la même année, suivi du très unique “Jazz-Iz Christ” un mois plus tard.

Au cours des dernières années, son temps passé en studio d’enregistrement s’est concentré sur la création de partitions musicales et de compositions pour des projets de films et de jeux vidéo. Serj a récemment prêté sa voix à une reprise moderne de BLEU YSTER CULTEle classique du rock “Godzilla” pour le blockbuster Michael Dougherty film “Godzilla : le roi des monstres”. Il a également enregistré une version moderne de la chanson folklorique arménienne “Sari Siroun Yar” avec le Orchestre de lumière authentique pour le cinéma “La promesse”, dirigé par Terry George et mettant en vedette Christian Bale et Oscar Isaac. Serj a également été provoquée par Photos de survie, les producteurs du film, pour servir de consultant musical exécutif.

Plus récemment, Tankien a composé la partition musicale complète d’un documentaire primé “Je ne suis pas seul” dirigé par Garin Hovannisian et le Live Nation Productions film “La vérité au pouvoir”, qui raconte Serjson propre voyage à la croisée de la musique et de l’activisme. En 2017, Serj composé de la musique pour Emmy-nommé “Intention de détruire”, un film captivant réalisé par un documentariste primé Joe Berlinger. La même année, il crée une musique intense pour le film d’action épique russe “Furious – La Légende de Kolovrat”, suivi de sa partition musicale 2018 pour le film primé “Spitak”, dirigé par Alexandre Kott. Aditionellement, Tankien composé la partition musicale complète pour les films indépendants “1915” et “Le dernier habitant”, une composition originale pour Ilya Naishuller‘s “Henri hardcore” et partitions musicales de jeux vidéo pour “Étoile de minuit” et sa suite, “Renégat”, qui ont été créés par l’un des principaux architectes du célèbre “Halo” franchise de jeux.

Serjle curriculum vitae de comprend également la formation d’une maison de disques, Records de grèves serbes (créé en 2001), qui a sorti des albums de nombreux artistes acclamés par la critique, dont JUSTE À MIDLAND, Tête de godet et MORT EN STÉRÉO.

Avec un collègue musicien Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIO-ESCLAVE), Serj a co-fondé l’association à but non lucratif Axe de justice en 2002, qui s’efforce de rassembler musiciens, mélomanes et organisations politiques de base pour lutter pour la justice sociale. Il a également touché au monde de la radiodiffusion en tant que co-animateur de l’émission Réseau radio de l’Axe de la justice, qui peut être entendu via SiriusXM et KPFK à Los Angeles. Avec pour mission de diffuser la diversité et la compréhension à travers la musique, la poésie et l’activisme, Serj continuera de surprendre et d’éclairer ceux qui écoutent sa musique et entendent ses paroles.

Au cours des dernières années, Tankien a partagé son temps entre tenir un micro et un pinceau, ayant créé fébrilement plus de 60 œuvres d’art depuis 2013. Son voyage dans le monde des beaux-arts a commencé avec son « Peintures musicales du temps désarmant », qui ont été exposés à Project Gallery à Los Angeles. Depuis lors, il a eu plusieurs expositions dans des galeries aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. En 2015, ses œuvres ont été exposées lors de l’inauguration du New Museum Los Gatos en Californie du Nord dans le cadre d’une exposition de groupe qui s’est déroulée de mai à septembre de la même année. Plus récemment, SerjLes œuvres d’art ont été exposées dans deux galeries remarquables en Nouvelle-Zélande en février et mars 2019.

SYSTEM OF A DOWN n’a pas sorti d’album complet depuis le “Mezmerize” et “Hypnotiser” LPs, sorti en 2005.

Incroyablement excité de partager cette œuvre musicale unique que j’ai créée pendant le confinement de Covid. Je me suis mis au défi de rassembler de nombreuses idées musicales distinctes en un long concerto pour piano moderne de 24 minutes. Voici un petit teaser. La composition complète et la vidéo seront publiées le 18 juin. pic.twitter.com/rIYPgSxjf0 – Serj Tankian (@serjtankian) 11 juin 2021

