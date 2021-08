Serment d’allégeance ⋆ 10z viral

La pauvre Sarah découvre qu’elle est seule au sommet.

Après avoir repris contact avec son père, elle a perdu son petit ami et son meilleur ami en succession rapide dans The Republic of Sarah Saison 1 Episode 11.

Ce n’est pas facile d’être la personne autour de laquelle tout le monde tourne. Mais c’est Sarah dans Greylock.

Après tout, sans son intervention, Greylock serait une série de trous massifs dans le sol après avoir été ravagé par Lydon pour son coltan.

Au moins maintenant, il y a de l’espoir pour l’avenir, après que les revenus du coltan commencent à affluer dans les coffres de la ville.

Cependant, cela n’écarte pas le fait que ses parents et son frère se tolèrent au mieux et qu’elle est coincée au milieu en tant qu’arbitre, encore et encore, et encore.

Elle s’était débarrassée de l’un de ces problèmes lorsque sa mère Ellen est partie en cure de désintoxication dans The Republic of Sarah Saison 1 Episode 4.

Danny était heureux que le parent qu’il méprisait soit parti au moins pour un moment. De plus, Sarah avait plus de temps pour diriger sa nation quand elle n’avait pas à être un moyen de dissuasion à plein temps.

Cependant, cette période de liberté a été de courte durée, car Paul, le père méprisé par Sarah, s’est présenté dans The Republic of Sarah Saison 1 Episode 7, cherchant, il s’est avéré, l’asile politique du nouveau pays de sa fille.

Danny était ravi d’accueillir Paul, dont la disparition l’affectait moins.

Puis, alors que Sarah et Paul faisaient de petits pas vers la réparation de leur relation, Ellen est retournée en ville, offrant réparation à tous ceux qu’elle avait blessés, qu’ils le veuillent ou non.

Ellen a eu la bonne grâce de simplement expulser Paul de sa maison. Ce n’était pas comme s’il était le seul mauvais parent Cooper.

Mais Paul s’est avéré être un problème pour Sarah sur deux fronts, pas seulement avec Ellen mais aussi avec Weston.

C’est parce que Paul était le dénonciateur du Département d’État que Weston recherchait depuis des années, et Weston a finalement reconstitué cela.

Bien sûr. La seule chose (à part la méfiance chronique de Sarah envers les hommes en général) qui pourrait faire exploser leur relation.

Bien qu’avouons-le, Weston et Sarah ont été un accident sur le point de se produire.

Il leur a juste fallu la moitié de la saison pour se rendre compte qu’un journaliste et un chef d’État ne devraient pas être en couple. Pourquoi il a fallu autant de temps à deux personnes relativement intelligentes pour réaliser que c’est difficile à expliquer.

Paul, puis Sarah, ont finalement compris que la meilleure chose à faire était de contrôler au maximum le récit.

L’histoire publiée a sonné le glas de la relation de Sarah et Weston, mais c’est probablement pour le mieux. Diriger une nation ravagée par les inondations est un travail à temps plein avec peu de temps pour une vie personnelle.

Grâce aux exigences d’Adam envers Corinne, Sarah n’a pas à s’inquiéter beaucoup d’en avoir un.

Aussi mal que les choses allaient pour Sarah, les choses auraient pu être pires pour Danny.

Le premier était sa gaffe majeure de sortir sa nuit avec Corinne devant Adam dans The Republic of Sarah Saison 1 Episode 10, mettant sa vie dans une spirale. Puis le retour d’Ellen a envoyé Danny en spirale.

Et pour ne rien arranger, la pièce de l’école était bien sûr Roméo et Juliette, trop lâche pour Corinne, qui travaillait sur les costumes.

Il était simple de comprendre qu’Adam s’était senti trahi lorsque sa femme avait couché avec son nouvel ami Danny. Il est difficile de croire qu’Adam n’avait jamais établi que Danny était le béguin pour Corinne au lycée.

Il est apparu que même à l’époque, Adam savait qu’il était le gars du rebond de Corinne et n’était pas sûr de cela pendant des années. Il semble qu’il lui manquait juste un détail crucial.

Pourtant, Adam avait tort d’exiger que Corinne reste loin de Sarah pour regagner sa confiance. Le fait que Sarah lui rappelait Danny n’était pas une raison suffisante pour lui imposer cela.

AJ est une bonne amie de Corinne, mais avec sa récente liaison extraconjugale, elle disait une vérité que Corinne n’était pas prête à entendre.

La grande compétence de Sarah est d’être une médiatrice, donc elle ne devrait pas être complètement exclue de l’image.

Maya a finalement obtenu un peu plus de temps sous les projecteurs alors qu’elle se débattait avec la question de témoigner lors de l’audience de libération conditionnelle de sa mère.

Maya a une carapace dure mais à l’intérieur elle est déchirée entre deux parents qu’elle aime maintenant.

Pour quelqu’un qui s’exprimait suffisamment pour être élu au congrès de Greylock, Maya n’était certainement pas sûre de dire la mauvaise chose lors de l’audition de sa mère.

Luis a prouvé à quel point il est devenu un bon père lorsqu’il s’est assis et a parlé sérieusement avec Maya, pour voir pourquoi elle ne voulait pas témoigner.

En partie parce qu’elle ne voulait pas gâcher les chances de sa mère, en partie parce qu’elle ne voulait pas quitter Greylock.

En fin de compte, Sarah a contacté Maya et vice versa, chacun décidant de soutenir son parent.

Grover a finalement arrêté de faire tourner ses roues et c’est l’amour qui l’a poussé à le faire.

Le gérant du motel l’a forcé à faire un choix concernant son nouveau chien, alors il a choisi de déménager et d’acheter une maison.

Hé, lui et Sarah sont à nouveau libres. Peut-être qu’ils pourraient réessayer ?

