Serrage des chaînes : l’ONU supprime des sites Web privés pour « terrorisme »

Les Nations Unies, ainsi que les gouvernements de ce globe, sont les plus grandes organisations terroristes de la planète. Lorsque vous ajoutez l’Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial et toutes les banques centrales, il semble que nous n’ayons aucune chance. Cependant, ils commencent à avoir peur de nous et cela devient évident.

S’ils avaient raison, et qu’ils savaient qu’ils avaient cet esclavage totalitaire permanent qu’ils veulent construire « dans le sac » pour ainsi dire, alors pourquoi l’ONU aurait-elle besoin de supprimer des sites Web privés et de les censurer en tant que « terroristes ? Ils luttent désespérément pour contrôler le récit en ce moment, ce qui signifie que nous avons une chance si plus de gens commencent à réaliser que nous sommes nés esclaves, mais nous n’avons pas à mourir esclaves.

La Direction exécutive de la lutte contre le terrorisme (CTED) des Nations Unies est désormais chargée de mettre hors ligne des sites Web entièrement hébergés de manière privée, car elle cherche à prendre le contrôle total du flux d’informations et à établir son « grand récit ». Christian de Ice Age Farmer a une excellente vidéo sur ce qui se passe :

Lorsque de grands groupes terroristes prennent des mesures aussi drastiques pour empêcher la libre circulation de l’information, vous savez qu’ils paniquent. Les gens ont lentement commencé à comprendre que leurs droits ne viennent pas du gouvernement ou des dirigeants ou de toute autre personne. Ils viennent du créateur. Ils ne sont pas plus égaux que nous. Nous avons ceci, les gars. Tenez bon et ne vous laissez pas diriger.

« TANT QUE L’ESPRIT EST ESCLAVE, LE CORPS NE PEUT JAMAIS ÊTRE LIBRE. » -MARTIN LUTHER KING JR.

