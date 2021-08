Serrano vs Mercado : un all-in dans l’ombre de Jake Paul

Le youtubeur Jacques Paul revenir à la charge. Ce dimanche, l’Américain de 24 ans conteste son quatrième combat en tant que boxeur professionnel (tout gagne par KO). Un autre YouTuber, un ancien de la NBA et un ancien de l’UFC ont été ses précédents adversaires. Maintenant, il affronte un autre combattant de MMA. En l’occurrence, il s’agit de Tyron Woodley, qui a été champion à l’UFC et est actif, même s’il connaît la pire séquence de sa carrière (quatre défaites). Paul est intelligent et élève la barre, mais il sait que le point fort de Woodley n’est pas la boxe.. Malgré tout, le combat suscite à nouveau de grandes attentes aux États-Unis. Showtime le proposera en PPV. Petit plus à ajouter. L’exUFC va prendre beaucoup d’argent et tout le monde est content.

Les boxeurs qui se battent plus tôt sont également heureux. Pour beaucoup, ce sera leur plus gros salaire et ils auront une grande concentration, même si peu importe à quel point ils le font, ils finiront par être éclipsés par le phénomène Jake Paul. Malgré tout, il les compense. Les points positifs sont nombreux. Daniel Dubois fera ses débuts aux États-Unis. Tommy Fury aussi et combattra également l’ancien champion du monde Ivan Baranchyk. Malgré ces grands noms, il y a un combat qui ressort avant tout : Amanda Serrano (40-1-1, 30 KO). Le Portoricain de 32 ans est l’un des meilleurs livre pour livre du moment et figure également dans ce classement, mais historique. Champion du monde en sept divisions. Un peu plus peut être ajouté.

Serrano s’attendait à un combat contre Katie Taylor, mais la pandémie l’a empêché Et après deux procès de tournage (le second, en mars 2021, avec ses titres en jeu) il fait un pari risqué. Il sait que tout est arrêté et doit faire un pas en avant. Il a fait. Ce dimanche il exposera ses championnats du monde WBC et WBO poids plume contre Yamileth Mercado (18-2, 5 KO). Le Mexicain de 23 ans “a accepté sans hésiter”. “Quand je lui ai dit le rival et la carte, il a dit oui. Il ne m’a pas non plus demandé quand j’allais charger“Son manager, Rafa Soto, reconnaît dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’. Le cadre de Chihuahua est également élevé. C’est une étoile montante, monarque WBC des super poids coq … mais cela ne le dérange pas d’aller contre l’un des le mieux et prendre du poids. Le prix est très gros. Il y aura de nombreux spots qui peuvent donner de la visibilité. De même pense Serrano, qui a profité de la préparation pour s’entraîner avec Jake Paul. Ils gagnent tous les deux. Dans les paris, le Portoricain est un favori. Par héritage, ça devrait être comme ça, mais Mercado promet toujours du rythme et de la guerre. Les combats entre Porto Rico et le Mexique ne déçoivent jamais et Amanda et Yamileth le savent. Ils veulent briller, même si c’est dans l’ombre de Jake Paul.