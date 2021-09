Serrures intelligentes compatibles HomeKit : Tedee bénéficie d’une assistance dès aujourd’hui

Si vous êtes en Europe et que vous recherchez une serrure intelligente compatible HomeKit, vous avez maintenant une autre option. Tedee a annoncé que le support promis de HomeKit a maintenant été ajouté à ses serrures existantes via une mise à jour du firmware…

Les serrures Tedee étaient déjà compatibles avec Google Home et Alexa.

La société dit que vous n’aurez pas besoin de son pont intelligent, vous pourrez connecter la serrure directement à votre application Home.

Tedee est fier d’annoncer que la serrure intelligente de la marque est désormais compatible avec le système de maison intelligente Apple HomeKit. Une nouvelle fonctionnalité permet d’utiliser Tedee via l’application Home et de demander à Siri sur les appareils compatibles, y compris un verrouillage intelligent dans les scènes automatisées et le partage d’accès.

La fonctionnalité tant attendue est introduite dans la dernière mise à jour du micrologiciel, rétrocompatible avec toutes les serrures intelligentes tedee existantes. L’intégration permet des fonctionnalités HomeKit complètes sans avoir besoin d’un pont intelligent tedee. Disponible à partir du 13 septembre 2021. « Nous avons promis de faire fonctionner la serrure intelligente Tedee avec Apple HomeKit. Désormais, nous ne nous contentons pas de livrer, mais nous rendons les choses faciles et gratuites – une mise à jour régulière du micrologiciel », a déclaré Grzegorz Chuchra, PDG de Tedee. « Nous avons poussé notre équipe de R&D à l’extrême pour rendre cet énorme changement aussi simple que possible. Cela affecte non seulement les nouveaux utilisateurs, mais toutes les serrures tedee déjà sur le marché – et des milliers de portes. […] “Nous sommes très heureux d’être compatibles avec Apple HomeKit – et de rejoindre les meilleures marques sur le marché de la maison intelligente”, a déclaré Chuchra. « Facilement ajouté à l’application Home, tedee permet aux utilisateurs de contrôler leur serrure de porte avec l’interface qu’ils aiment, Apple Watch, ou en demandant à Siri sur les appareils compatibles.

Le processus de mise à jour dépend du fait qu’il s’agisse d’un verrou nouveau ou existant.

Pour les nouvelles serrures :

Ouvrez l’application Tedee et connectez-vous. Sélectionnez Menu > “Ajouter un nouvel appareil” > bouton “Ajouter un nouvel appareil”. Scannez le code QR d’activation de tedee et suivez les étapes de l’application. À la dernière étape, vous verrez un curseur HomeKit – activez-le. L’ajout au processus de l’application Home commencera. Suivez toutes les étapes. Le verrou est maintenant prêt à être utilisé à partir des applications Tedee et Home.

Pour les serrures existantes :

Ouvrez l’application Tedee. Sélectionnez votre serrure et ouvrez sa page de paramètres. Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option “HomeKit”. Si vous voyez une fenêtre contextuelle du système avec une question pour autoriser l’accès de l’application à vos données personnelles, appuyez sur OK. Sélectionnez le bouton “Ajouter à l’application Apple Home”. Le processus d’ajout à Apple Home commencera, suivez toutes les étapes. La serrure est maintenant prête à être utilisée à partir des applications Tedee et Home.

La serrure connectée Tedee a remporté un prix de design iF 2021 et coûte 234,45 €.

