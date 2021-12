Serum Institute demande une autorisation de mise sur le marché complète pour le vaccin Covishield

Adar Poonawalla, PDG de SII, a tweeté vendredi et a déclaré que la société avait fourni 1,25 milliard de doses de Covishield en Inde et que le gouvernement disposait de suffisamment de données pour cette autorisation.

Le Serum Institute of India (SII) a demandé l’approbation complète de son vaccin Covid-19, Covishield. SII a demandé au ministère de la santé et de la protection de la famille et à la Central Drugs Standard Organisation (CDSCO) une autorisation de mise sur le marché complète de Covishield.

Adar Poonawalla, PDG de SII, a tweeté vendredi et a déclaré que la société avait fourni 1,25 milliard de doses de Covishield en Inde et que le gouvernement disposait de suffisamment de données pour cette autorisation. « Le gouvernement indien dispose désormais de suffisamment de données pour obtenir une autorisation de mise sur le marché complète », a déclaré Poonawalla.

SII a commencé à expédier le vaccin Oxford University-AstraZeneca, Covishield, depuis son installation de Pune à partir du 12 janvier 2021, après avoir obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence du Drugs Controller General of India (DCGI) et a commencé à exporter le vaccin le 19 janvier.

SII a réalisé à elle seule des investissements initiaux de 270 millions de dollars et a obtenu 300 millions de dollars de la Fondation Gates pour la fabrication du vaccin Covishield. La société a augmenté sa capacité de fabrication de 240 millions de vaccins par mois. Le pays a administré à ce jour 145 crore doses et 128,87 crore d’entre eux étaient des vaccins Covishield de SII.

Une autorisation de mise sur le marché complète pour la société signifierait que les vaccins resteront permanents et se poursuivront au-delà de la pandémie. Une EUA (Emergency Use Authorization) est une autorisation temporaire et peut être retirée à tout moment.

L’entreprise serait en mesure d’avoir un meilleur contrôle sur la distribution et la tarification en fonction de la demande du marché. Actuellement, le gouvernement est le plus gros acheteur et distributeur du vaccin. Le gouvernement a également négocié un prix bas pour le vaccin. Covishield a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence sur la base de données limitées et de moins d’exigences, car il s’agissait d’une urgence de santé publique. L’approbation complète est accordée après examen des données d’innocuité et d’efficacité, des risques, des événements indésirables, de la conformité et de l’audit des installations.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.