Serum Institute envisage de réduire de 50 % la production mensuelle de Covishield

Serum Institute of India (SII) prévoit de réduire de 50% la production mensuelle de Covishield, s’il ne reçoit pas de nouvelles commandes ni du gouvernement ni des marchés d’exportation. Adar Poonawalla, le PDG de SII, a déclaré mardi qu’après avoir terminé l’approvisionnement du gouvernement, l’entreprise réduirait sa production car il n’y avait plus de commandes.

La société a augmenté la production de vaccins Covid-19 et porté sa capacité à 250 millions de doses par mois en décembre 2021. SII dispose d’un stock de 500 millions de doses avec une durée de conservation de neuf mois.

Le pays a achevé la vaccination de 85 % de la population adulte avec la première dose et de 60 % de la population adulte avec la deuxième dose du vaccin Covid-19 et a administré à ce jour 129,50 doses crore. Sur ce total, environ 90 % du vaccin administré à 114,78 doses de vaccin crore étaient le vaccin Covishield de SII. Le gouvernement de l’Union a fourni 139 doses de vaccin crore aux États et aux territoires de l’Union et un stock de 20,13 vaccins crore est distribué aux États.

L’interdiction des exportations de huit mois a conduit SII à perdre des parts de marché sur les marchés d’exportation au profit d’autres fabricants de vaccins. La société a repris ses exportations à partir du 26 novembre et devrait augmenter progressivement ses volumes au premier trimestre 2022. Avec une offre dépassant la demande et de nombreux pays incapables d’absorber les approvisionnements à un rythme plus rapide, SII n’aurait pas besoin de fabriquer 250 millions de doses. par mois et, par conséquent, prévoit de réduire la production.

SII a commencé à expédier le vaccin Covishield à partir de janvier de cette année et a franchi le cap du milliard de doses au cours de la dernière semaine de novembre. Le pays a administré 114,78 crores de vaccins Covishield à ce jour. SII a exporté sept crores de doses de Covishield.

L’entreprise n’aurait besoin d’augmenter la production que s’il y avait une demande de doses de rappel dans le pays. Bien qu’il y ait une demande croissante de rappels dans le pays après l’émergence de la variante Omicron de Covid-19, le gouvernement n’a pas encore pris de décision sur les rappels du vaccin.

Le ministre de l’État du Maharashtra, Aditya Thackeray, a écrit au ministre de la Santé de l’Union pour réduire l’écart entre deux doses du vaccin Covishield à quatre semaines et autoriser les rappels. L’Organisation mondiale de la santé se réunit mardi pour discuter de l’efficacité des vaccins Covid-19 et de la sécurité des doses de rappel.

