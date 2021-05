Serum Institute investit 240 millions de livres sterling pour développer son activité de vaccins au Royaume-Uni

Les annonces ont été faites avant une réunion virtuelle entre Johnson et le Premier ministre Narendra Modi sur la coopération entre le Royaume-Uni et l’Inde pour renforcer le commerce.

Serum Institute of India (SII) étend ses activités de vaccins au Royaume-Uni avec un investissement de 240 millions de livres sterling. Aucun détail n’a été divulgué, mais le PDG de SII, Adar Poonawalla, actuellement au Royaume-Uni, avait tweeté en mai sur «une excellente réunion avec tous les partenaires et parties prenantes au Royaume-Uni».

«L’investissement de Serum soutiendra les essais cliniques, la recherche et le développement et éventuellement la fabrication de vaccins. Cela aidera le Royaume-Uni et le monde à vaincre la pandémie de coronavirus et d’autres maladies mortelles. Serum a déjà commencé les essais de phase 1 au Royaume-Uni d’un vaccin nasal à dose unique contre le coronavirus, en partenariat avec Codagenix INC », a indiqué un communiqué du gouvernement britannique.

Le bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson a fait cette annonce, qui faisait partie des 533 millions de livres sterling de nouveaux investissements indiens au Royaume-Uni dans des secteurs en croissance tels que la santé et la technologie.

L’investissement de 240 millions de livres sterling de SII au Royaume-Uni concernera le secteur des vaccins et un nouveau bureau de vente, ce qui créera un grand nombre d’emplois. Selon la déclaration du gouvernement, le bureau de vente de SII devrait générer de nouvelles affaires d’une valeur de plus d’un milliard de dollars, dont 200 millions de livres sterling seront investis au Royaume-Uni.

Les annonces ont été faites avant une réunion virtuelle entre Johnson et le Premier ministre Narendra Modi sur la coopération entre le Royaume-Uni et l’Inde pour renforcer le commerce.

Les autres sociétés indiennes investissant au Royaume-Uni comprennent MPhasis avec 35 millions de livres sterling, Q-Rich Creations (54 millions de livres sterling), Wipro (16 millions de livres sterling), I2 Agro (30 millions de livres sterling), Sterlite Technologies (15 millions de livres sterling), Global Gene Corp (59 millions £), SNVA Ventures (10 millions £), Skillmine (11 millions £), CtrlS Data Centers (10 millions £), Que Processing Services (10 millions £), Cron Systems (20 millions £), Route Mobile (20 millions de livres sterling) et poulet au beurre de Goila (3 millions de livres sterling).

Parmi les autres investisseurs figurent Infosys, qui créera 1 000 emplois au Royaume-Uni, HCL Technologies (1 000 emplois), Mastek (357 emplois), TVS Motors-Norton (89 emplois) et Prime Focus Technologies (70 emplois).

