Serum Institute offre des vaccins gratuits aux entreprises participant à la campagne CII

Le Serum Institute of India (SII) a offert des doses de vaccin Covid-19 gratuites aux entreprises participant à la campagne de la Confédération de l’industrie indienne (CII) pour accélérer la vaccination dans le pays. SII fournira ces vaccins dans le cadre d’un projet RSE.

CII avait conclu un accord avec SII le mois dernier pour acheminer les vaccins dans les petites villes et les zones rurales.

SII a engagé mardi des vaccins complémentaires supplémentaires sur la base du nombre minimum de doses achetées par les entreprises. L’offre de SII sera valable pour le mois d’août.

Il apportera 1 200 doses gratuites pour une commande minimum de 24 000 doses au prix du marché pour les acteurs privés. Pour une commande minimum de 96 000 doses, SII fournira 9 600 doses gratuites, tandis que pour une commande de 1 92 000 doses, il proposera 28 800 doses gratuites. Les entreprises doivent se procurer les vaccins à Rs 630 par dose (TPS incluse).

La campagne de vaccination en partenariat avec l’industrie et les prestataires de soins de santé ciblera les communautés des petites villes et des zones rurales pour assurer une large couverture. CII élabore les exigences de vaccination au niveau de l’État et met en place des camps de vaccination avec ses membres en se concentrant sur l’atteinte des villes de niveau 2/3 et des zones rurales.

CII connecte la communauté, les hôpitaux et les entreprises à la vaccination accélérée. Au cours des quatre dernières semaines, cinq vaccins lakh ont été administrés dans les zones rurales d’Odisha. Tata Steel organise des camps dans les zones rurales d’Odisha et du Jharkhand, tandis que Medanta organise un camp pour vacciner 5 000 personnes dans la zone rurale de Gurugram. Les autres entreprises participant à l’initiative sont Forbes Marshall, Bajaj Finserv et ITC. Les soins de santé fournissent Apollo, Hinduja, Manipal et Medanta fournissent des vaccinateurs et administrent des doses gratuitement. Ils ne facturent pas les frais d’administration de Rs 150 facturés dans les hôpitaux privés.

Auparavant, CII avait effectué une agrégation de 3 000 entreprises et de sept millions de doses de vaccins. Environ 60% des vaccins ont été administrés en mai, juin et juillet dans quatre grandes métropoles et grandes villes. Il a jusqu’à présent organisé 430 camps de vaccination et administré 3,6 millions de doses de vaccin.

