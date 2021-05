Serum Institute promet 11 crore de vaccins Covid-19 aux États et aux hôpitaux privés

Tout le monde veut que le vaccin soit disponible le plus rapidement possible et SII fait tout son possible pour y parvenir, a déclaré Poonawalla.

Le fabricant de vaccins Serum Institute of India (SII) s’est engagé lundi à fournir 11 crores de doses de vaccin Covid-19 aux gouvernements des États et aux hôpitaux privés au cours des prochains mois. Ceci s’ajoute aux 11 crores de doses à fournir au gouvernement indien.

Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a déclaré que la société avait reçu des commandes de 26 crores au total, dont elle avait fourni plus de 15 crores. Poonawalla a déclaré que SII avait reçu une avance de 100% de Rs 1 732,5 crore du gouvernement pour la prochaine tranche de 11 crores de doses à fournir dans les prochains mois.

Il avait parlé la semaine dernière de l’expansion de l’usine de fabrication de vaccins à l’étranger et d’un séjour prolongé à Londres en raison de la pression intense sur lui et son entreprise pour fournir des vaccins.

Poonawalla a déclaré qu’il n’est pas possible d’augmenter la production du jour au lendemain et que l’Inde a une population énorme, ce n’est pas une tâche facile de produire suffisamment de doses pour tout le monde. Même les pays et les entreprises les plus avancés sont aux prises avec des populations relativement plus petites, a-t-il déclaré. Tout le monde veut que le vaccin soit disponible le plus rapidement possible et SII fait tout son possible pour y parvenir, a déclaré Poonawalla.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.