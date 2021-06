Serum Institute va fabriquer 3 types de vaccins Covid-19, a atteint 250 millions de doses par mois d’ici novembre

Le sérum fait la dose de Spoutnik V, qui se trouve être la deuxième dose, l’autre est la première dose. (image .)

Serum Institute of India (SII), basé à Pune, qui a été le plus grand producteur de vaccins en Inde, fabriquant le vaccin Oxford-AstraZeneca Covishield – espère commencer la fabrication de deux autres vaccins – Corovax (fabriqué avec la société américaine Novavax) et le vaccin russe Spoutnik V. Pour ceux-ci, il entend continuer à étendre ses capacités de fabrication et atteindre par étapes jusqu’à environ 250 millions de doses par mois à travers ces trois vaccins. Financial Express Online apprend de manière fiable que d’ici juillet 2021, il espère produire 100 millions de doses par mois de Covishield. Après septembre, il commencera à fabriquer 100 millions de doses par mois de Corovax, qui est actuellement en phase trois d’études cliniques et le reste environ 50 millions de doses par mois de vaccin Spoutnik V d’ici octobre ou novembre.

Pour le vaccin Spoutnik, la société prévoit de convertir une installation existante pour l’adapter à la fabrication de ce vaccin et la production sera renvoyée à l’Institut de recherche russe Gamaleya qui a développé le vaccin et offre du sérum environ 4,5 $ par dose. C’est à l’entité russe de décider à qui elle souhaite fournir les vaccins.

Serum a déjà pris des engagements d’approvisionnement pour COVAX soutenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un milliard de doses et ceux-ci seront mis à disposition aussi bien que le gouvernement indien le permettra.

L’image n’est toujours pas claire sur les problèmes juridiques entre Serum et AstraZeneca, qui avait émis un avis juridique à Serum pour des fournitures à AstraZeneca mais le gouvernement indien avait imposé une restriction aux exportations, et apparemment, le PDG de Serum Adar Poonawala était au Royaume-Uni pour régler ce problème.

En ce qui concerne la fabrication du vaccin Spoutnik, Serum fabrique apparemment la moitié de la dose complète du vaccin ou une dose de Spoutnik V. Le vaccin Spoutnik est administré en deux séries de doses différentes. Une dose est préparée à partir du pic numéro cinq ou Ad5 – d’où Spoutnik V et l’autre dose est préparée à partir du pic numéro 26 ou Ad26. Le sérum prépare la dose de Spoutnik V, qui se trouve être la deuxième dose, l’autre étant la première dose.

Alors que le gouvernement ordonne que 50 pour cent de la production totale doivent être réservés au gouvernement de l’Union, 25 pour cent pour les États et les 25 pour cent restants pour les hôpitaux et le marché libre, on apprend que même pour Covishield, aucune nouvelle commande ont été placés jusqu’à présent acheter le gouvernement indien au-delà du mois de juillet. Le gouvernement indien avait passé une commande de 150 millions de doses entre mai et juillet auprès de Serum Institute. Ainsi, Serum peut avoir une plus grande liberté dans l’approvisionnement des autres vaccins sur le marché libre et pour les exportations et donc une plus grande flexibilité en termes de prix. Cependant, il se pourrait bien que le gouvernement passe des commandes supplémentaires de vaccins à partir de Serum car il est encore temps et le gouvernement devra répondre d’ici la fin du mois aux questions soulevées par la Cour suprême de l’Inde sur l’approvisionnement en vaccins du gouvernement. et sur le processus administratif.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.