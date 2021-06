Sérum prêt à fabriquer le vaccin Novavax en Inde

Ce serait une nouvelle phase dans la vaccination, a-t-il ajouté.

L’efficacité du vaccin Novavax dans les essais est de bon augure pour l’Inde, car le Serum Institute of India (SII) produira ces doses en Inde en collaboration avec la société américaine VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré. Le vaccin a montré une efficacité de 90% dans les essais jusqu’à présent. .

Serum a mené des essais de transition pour Novavax en Inde et il est à un stade avancé d’achèvement, a déclaré Paul lors d’un point de presse du ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) mardi. Les données montrent que le vaccin est sûr et efficace. Plus important encore, il sera fabriqué par SII en Inde en grande quantité lorsque la production sera montée en puissance. SII a déjà accompli tous les travaux préparatoires.

Paul a également déclaré qu’il était temps de commencer sans délai l’essai du vaccin Novavax dans la population pédiatrique, maintenant que les données de sécurité du vaccin Novavax sont disponibles pour les adultes. Cela présente un intérêt particulier pour le pays, a-t-il déclaré. SII s’est engagé à fournir 20 crore de vaccin Novavax entre septembre et décembre 2021.

La vaccination dans le pays a franchi mardi le cap des 26 crores. Le rythme de la vaccination devrait voir un regain d’énergie à partir de la semaine prochaine avec une intensification et une meilleure coordination, a déclaré Paul. Ce serait une nouvelle phase dans la vaccination, a-t-il ajouté.

