Serum (SRM) est-il une bonne opportunité d’achat après une vente récente ?

Le sérum SRM/USD reste sous pression ; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 13,95 $ à 6,7 $ depuis le 11 septembre 2021, et le prix actuel est de 7,33 $. D’un point de vue technique, le risque d’une nouvelle baisse persiste toujours, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Projet à fort potentiel

Serum est un échange décentralisé (DEX) et un écosystème qui apporte une vitesse sans précédent et de faibles coûts de transaction à DeFi tout en restant totalement transparent et digne de confiance. Serum n’est pas seulement conçu pour les applications financières, mais aussi pour les industries en croissance telles que les jeux, et se prépare à répondre aux demandes d’un groupe d’utilisateurs plus large et plus diversifié.

Le jeton de gouvernance de cet échange décentralisé est SRM et à ce jour, moins de 15% de tous les SRM ont été déverrouillés.

Au cours des six prochaines années, les jetons restants seraient débloqués linéairement dans des proportions égales, tandis que Serum estime qu’un très faible pourcentage de ces jetons entrerait dans l’offre en circulation, que la fondation gère étroitement.

Le sérum est basé sur Solana, tandis que le jeton SRM augmente la valeur pour les détenteurs grâce à des frais de protocole qui vont vers des brûlures de jetons régulières. Le prix du sérum (SRM) a grimpé en flèche depuis début août 2021 et a atteint un record au-dessus de 13,9 $ le 11 septembre.

Depuis, le prix s’est effondré, le volume de transactions quotidien s’est affaibli, mais Serum se prépare à des mises à jour continues de l’architecture DEX et du carnet de commandes pour répondre aux besoins changeants des développeurs et à la demande des utilisateurs. . L’équipe de sérum a rapporté :

Serum se prépare à répondre aux demandes d’un groupe d’utilisateurs plus large et plus diversifié. La gouvernance décentralisée est une étape critique qui créera un cadre permettant à la communauté d’exprimer son opinion.

Serum est un projet vraiment unique avec un grand potentiel, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait à nouveau augmenter pour atteindre les niveaux que nous avons vus en septembre 2021 ; Néanmoins, les commerçants doivent garder à l’esprit que si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 50 000 $, cela aura une influence négative sur le prix du SRM.

Les ours contrôlent le SRM

Source des données : tradingview.com

Le sérum (SRM) a plongé de ses sommets historiques au-dessus de 13,9 $ enregistrés au cours de la deuxième semaine de septembre 2021. Le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé, le niveau de support critique est à 6 $, et si le prix le casse, cela pourrait être le début d’une tendance baissière majeure.

En revanche, si le cours casse à nouveau la résistance des 9$, nous avons la voie ouverte vers 10$.

résumé

Serum est un projet à fort potentiel, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter du SRM. Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce mardi ; Le prix du Bitcoin s’est affaibli depuis ses récents sommets, et le prix du SRM pourrait s’affaiblir par rapport aux niveaux de prix actuels si la tendance négative se poursuit.

