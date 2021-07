Servant Saison 3: 7 choses rapides que nous savons sur la série Apple TV +

in

Servant est l’une des meilleures émissions Apple TV+. M. Night Shyamalan dirige la série originale AppleTV+ mettant en vedette Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint. Alors que Servant continue de se constituer une base de fans, Apple TV + a rendu les fans existants très heureux en annonçant que la saison 3 de Servant était en production.

Servant suit un couple de Philadelphie Dorothy (Lauren Ambrose) et Sean Turner (Toby Kebbell) alors qu’ils font face à une perte majeure et tragique. Dorothy ne gère pas bien la perte, alors Leanne (Nell Tiger Free) est embauchée pour aider Dorothy. Une fois que Leanne entre dans leur vie, les choses commencent rapidement à changer d’une manière étrange et inexplicable.

La saison 3 de Servant est déjà en train de devenir l’un des retours les plus attendus d’AppleTV+. Explorons ce que nous savons déjà sur Servant Season 3 de M.Night Shyamalan.