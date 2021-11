Servette concède sept victoires en Ligue des champions contre Chelsea

Dans un affrontement entre les Champions d’Angleterre et de Suède, c’est Chelsea Women qui s’est imposé dans une magnifique victoire 7-0 sur Servette. L’équipe d’Emma Hayes a battu sept fois l’équipe suédoise qui a maintenant encaissé 15 buts lors de ses trois matches de groupe de Ligue des champions jusqu’à présent. Chelsea a remporté la victoire et aurait pu marquer encore plus de buts.

Chelsea Women Smash Champions de Suède Servette 7-0

Reposé et affamé

Emma Hayes a notamment reposé certaines de ses meilleures joueuses pour le match de Super League féminine du week-end dernier avec Aston Villa. Cette décision a porté ses fruits car non seulement Chelsea a battu Villa, mais leurs plus grands noms ont été énergisés et affamés dès le premier coup de sifflet contre Servette. En moins de 20 minutes, Melanie Leupolz, Sam Kerr et Fran Kirby avaient marqué après s’être reposés. À la 26e minute, nous avions déjà vu le formidable partenariat de Chelsea avec Kerrby remporter l’or alors que Kerr et Kirby s’entraidaient pour marquer deux buts chacun.

À la demi-heure de jeu, ce match menaçait de se transformer en déroute en grande partie à cause de la fragilité défensive de Servette. Quelqu’un n’avait clairement pas fait ses devoirs sur Chelsea, ce qui a conduit Servette à défendre haut et étroit, laissant à Chelsea un espace à exploiter à la fois large et derrière la défense. Quiconque a vu cette équipe des Bleus en action sait qu’ils ne sont que trop heureux d’exploiter une telle faiblesse et ils l’ont fait avec aplomb contre Servette.

Pied hors du gaz

A la mi-temps, Servette s’est retrouvé avec six buts de retard face à une équipe de Chelsea motivée. Il semblait que les Blues allaient accumuler la misère lorsque Guro Reiten a ajouté un septième cinq minutes après la reprise, mais c’était le dernier but de la journée alors que Servette a mieux défendu tout au long de la mi-temps et Emma Hayes n’a pas tardé à faire des remplacements. Le plus notable des remplacements était Maren Mjelde. Mjelde faisait sa première apparition depuis qu’elle a subi une grave blessure au genou en mars contre Bristol City.

Cette victoire laisse Chelsea dans une position favorable dans le groupe A avec sept points lors de ses trois premiers matches de groupe. Ils seront confiants de répéter le résultat d’aujourd’hui lors de leur prochain match contre Servette, ce qui les placerait à dix points de leurs quatre premiers matchs et les laisserait vraisemblablement sur le point de se qualifier pour le tour suivant.

