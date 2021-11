Servette résiliente battue par Sam Kerr Strike

Neuf jours seulement après une défaite 7-0, Chelsea et Servette se sont rencontrés lors de la quatrième journée de la phase de groupes. Avec une confiance élevée grâce à cette victoire et un calendrier chargé à l’horizon, il n’est pas surprenant qu’Emma Hayes ait reposé certains de ses meilleurs joueurs. Melanie Leupolz, Guro Reiten et Jessie Fleming ne sont que quelques-uns des noms sur le banc pour commencer le match alors que Maren Mjelde a fait son premier départ depuis son retour d’une grave blessure au genou. Chelsea a eu beaucoup plus de mal à remporter la victoire cette fois-ci car ils étaient confrontés à une équipe de Servette résiliente, mais sont finalement repartis avec une victoire 1-0.

Sam Kerr licencie Chelsea Past Resilient Servette

Leçons apprises

Servette a clairement appris de la première rencontre entre ces deux équipes. Plus particulièrement, la ligne défensive était plus large et plus profonde pour limiter l’espace dans lequel Chelsea pouvait travailler. Servette était tout aussi énergique que le premier match, mais une meilleure organisation en défense en faisait un problème pour Chelsea, qui ne réussissait pas. le maximum de leurs chances tout au long du match.

Au moment où Chelsea s’apprêtait à appuyer sur le bouton panique, Sam Kerr a marqué un but crucial, le genre de but qu’elle marquera pour les Blues jusqu’en 2024 après sa récente prolongation de contrat. Hayes a apporté des renforts pour verrouiller les choses et s’assurer que son équipe a vu le reste du match avec la victoire.

Avec cette victoire, Chelsea passe à 10 points dans le groupe A. Après la victoire 2-0 de la Juventus sur Wolfsburg, les Blues ont pratiquement assuré une place au prochain tour, Wolfsburg, troisième, à cinq points du leader du groupe. Il y aura toujours une lutte pour la première place, la Juventus, deuxième, ayant sept points jusqu’à présent, des matchs contre Chelsea et Servette les attendant lors de leurs derniers matchs de groupe. Servette, malgré tous leurs efforts, est toujours à zéro point dans le groupe.

