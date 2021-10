Serveurs Acer India piratés, plus de 50 Go de données utilisateur, y compris des détails financiers prétendument volés

Il s’agit de la deuxième cyberattaque de ce type à laquelle la société taïwanaise est confrontée en 2021. (.)

Le fabricant d’ordinateurs portables Acer a confirmé une cyberattaque sur ses serveurs indiens plus tôt cette semaine, a rapporté ZDNet.

Les pirates, le Desorden Group, ont affirmé avoir volé 60 Go de données après avoir violé les serveurs de l’entreprise.

Le groupe a même envoyé un e-mail à ZDNet pour les informer du piratage et a affirmé avoir des données commerciales sur les clients et l’entreprise, en plus des informations financières. Les pirates informatiques, cependant, ont déclaré au point de vente qu’il ne s’agissait pas d’une attaque de ransomware et ont déclaré qu’il avait eu accès aux serveurs au fil du temps.

Un porte-parole de la société taïwanaise a confirmé le piratage de ZDNet et a déclaré que la sécurité de la société avait découvert une attaque isolée contre son système de service après-vente en Inde.

La société a immédiatement lancé son protocole de sécurité après avoir détecté la violation et effectué une analyse complète des systèmes, a déclaré le porte-parole.

Acer informe tous les clients potentiellement concernés par la violation. La société a également signalé l’incident aux forces de l’ordre indiennes et à l’équipe indienne d’intervention en cas d’urgence informatique. Acer, cependant, a nié que la violation aurait un impact significatif sur ses opérations.

Suite à la déclaration d’Acer, les pirates informatiques ont informé ZDNet qu’ils n’avaient plus accès aux serveurs indiens de l’entreprise. Le groupe Desorden, cependant, a déclaré qu’Acer était un réseau mondial de systèmes vulnérables.

Il s’agit de la deuxième cyberattaque de ce type à laquelle l’entreprise taïwanaise est confrontée en 2021.

En mars, REvil, un groupe de ransomware, a affirmé avoir piraté les serveurs de l’entreprise et exigé une rançon de 50 millions de dollars. Acer a proposé de payer 10 millions de dollars, mais cette proposition a été rejetée.

Des rapports ont indiqué que les données volées par le Desorden Group avaient été publiées sur RAID, un forum de cybercriminalité, et ont également été envoyées aux journalistes.

Acer India a fait face à une attaque similaire en 2012, orchestrée par un groupe de cybercriminels turcs. Les attaquants avaient défiguré le site Web et divulgué 20 000 informations d’identification d’utilisateur.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.