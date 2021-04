Servi chaud: Swiggy lève 800 millions de dollars pour une valorisation d’environ 5 milliards de dollars

Le PDG a déclaré que la collecte de fonds avait été fortement sursouscrite étant donné le sentiment positif des investisseurs envers Swiggy.

Plateforme de livraison de nourriture en ligne, Swiggy a clôturé un nouveau cycle de financement de 800 millions de dollars soutenu par des investisseurs nouveaux et existants, a déclaré lundi le cofondateur et directeur général Sriharsha Majety dans un courrier interne adressé aux employés. L’investissement valorise la société à environ 5 milliards de dollars, a déclaré une source au courant du développement. Alors que de nombreux investisseurs existants de la société de technologie alimentaire, y compris Prosus et Accel, ont participé à la ronde financière, pas moins de cinq nouveaux investisseurs – Falcon Edge Capital, Amansa Capital, Think Investments, Carmignac et Goldman Sachs – sont venus à bord.

Le PDG a déclaré que la collecte de fonds avait été fortement sursouscrite étant donné le sentiment positif des investisseurs envers Swiggy. Swiggy avait levé environ 156 millions de dollars en deux tranches l’année dernière. La société de livraison de nourriture en ligne avait recueilli un financement énorme de 1 milliard de dollars de la part d’une poignée d’investisseurs en décembre 2018, pour une évaluation estimée à 3,3 milliards de dollars. Jusqu’à présent, les investisseurs ont injecté plus de 2 milliards de dollars dans l’entreprise basée à Bengaluru.

«Cette levée de fonds nous donne beaucoup plus de puissance de feu que les investissements prévus pour nos métiers actuels. Compte tenu de notre ambition sans entrave, nous continuerons à semer / expérimenter de nouvelles offres pour l’avenir qui pourraient être prêtes à être investies plus tard. Nous devrons maintenant investir et exécuter sans relâche au cours des prochaines années pour bâtir une entreprise emblématique durable en Inde. Les 10 à 15 prochaines années offrent une opportunité unique pour des entreprises comme Swiggy alors que la classe moyenne indienne se développe et que notre segment cible pour la commodité passe à 500 millions d’utilisateurs au cours de cette période », a déclaré Majety dans le courrier.

Les entreprises de livraison de nourriture Swiggy et Zomato ont vu la demande pour leurs services de livraison augmenter de plus en plus au milieu de la pandémie alors que les consommateurs à domicile se mettaient à commander en ligne de la nourriture. De nombreuses personnes ont exploré le concept qui, autrement, était largement souscrit par les entreprises et la génération Y.

«L’activité de livraison de nourriture est la plus forte qu’elle ait jamais été, et nous sommes maintenant en bonne voie pour stimuler une croissance continue au cours de la prochaine décennie. De plus, certains de nos nouveaux paris comme Instamart se révèlent incroyablement prometteurs … dans l’ensemble, entre les offres qui évoluent rapidement maintenant et le pipeline que nous avons, notre vision d’une commodité inégalée se concrétisera très largement au cours des prochains trimestres. », A déclaré Majety.

Les analystes de Kotak Institutional Equities estiment que la valeur brute des marchandises (GMV) de l’industrie de la livraison de nourriture en ligne augmentera à 9 milliards de dollars au cours de l’exercice 25 et à 27 milliards de dollars d’ici l’exercice 30, contre 3 milliards de dollars prévus pour l’exercice 20 grâce à la croissance menée par Covid. Le segment qui compte actuellement environ 15 millions d’utilisateurs en transaction et devrait élargir sa base de clients à 80 millions à l’avenir. «L’opportunité immédiate pour les entreprises de livraison de nourriture est la base de 110 à 120 millions d’acheteurs en ligne; ces clients sont déjà au courant des transactions en ligne, des paiements en ligne », ont déclaré les analystes.

Rival Zomato, qui se prépare pour une introduction en bourse, a levé un nouveau financement de 250 millions de dollars auprès d’une poignée d’investisseurs dirigée par Kora Management à une évaluation post-monétaire de 5,4 milliards de dollars en février. La société a clôturé un tour de table financier de 660 millions de dollars soutenu par 10 nouveaux investisseurs à une évaluation post-monétaire de 3,9 milliards de dollars l’année dernière.

