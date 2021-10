Service Audible Plus avec des milliers de livres audio et de podcasts gratuits lancés en Inde

Audible est livré avec une nouvelle collection

Audible a annoncé vendredi le lancement de son catalogue Plus en Inde. La plate-forme appartenant à Amazon avec le nouveau catalogue proposera 15 000 titres qui sont un mélange de podcasts et de livres audio et d’originaux Audible pour les abonnés payants sans frais supplémentaires. Des titres gratuits seront disponibles en hindi et en anglais. Il existe un essai d’adhésion gratuit pendant 30 jours où les auditeurs peuvent accéder à Audible Plus sans restrictions. Les abonnés doivent payer la norme Rs 199 par mois pour continuer à écouter.

Dans la nouvelle catégorie Plus, il existe des originaux Audible exclusifs à la plate-forme, ainsi que des livres audio et des podcasts. L’application audible est accessible sur iOS et Android. Les utilisateurs peuvent écouter sur n’importe quel appareil avec le support Alexa. Le contenu antérieur sur Audible Suno sera gratuit.

Il y a une collection de livres audio d’auteurs indiens et étrangers sur le catalogue qui incluent « The Panchatantra », « A Short History of Nearly Everything », Sherlock Holmes: The Definitive Collection », « The Metamorphosis », « Secrets of Good Health », « Buri Nazar », « Sasural Wonder Phool » et d’autres originaux audibles.

Outre 40 000 podcasts populaires pour les utilisateurs payants, de nouvelles émissions audio seront également disponibles. Plusieurs nouvelles émissions mettant en vedette des célébrités telles que Sanya Malhotra, Varun Sharma, Kubbra Sait, Sayani Gupta, Shabir Ahluwalia, Sriti Jha, Nakuul Mehta et Rithvik Dhanjani seront accessibles, a indiqué la plateforme dans un communiqué.

