Service client au pays des serfs malléables

Hier, ayant besoin d’une tringle en bois pour le placard de la pièce où séjourne ma fille, je suis allé chez Home Depot pour répondre à ce besoin. Comme beaucoup de gens qui ont fréquenté les magasins à grande surface omniprésents de cette entreprise le savent trop bien, ce qui aurait dû être simple ne l’a pas été. Premièrement, je n’ai pas pu trouver les allées où se trouvaient les chevilles. Étant un homme, je ne voulais pas demander. Mais je l’ai finalement fait. Un enfant mal élevé qui semblait ne rien faire du tout à part modéliser l’étiquette de nom de Home Depot a marmonné le numéro de l’allée sur laquelle les chevilles pouvaient être trouvées. Les trouver n’était pas si facile étant donné qu’il y avait des tiges, des planches et des poteaux de presque toutes les descriptions dans cette même allée. Mais j’ai trouvé les goujons dans une fente contenant beaucoup de très longues tiges de bois qui devaient être coupées à la bonne taille. J’ai cherché de l’aide autour de moi, ce qui, chez Home Depot, est une chose plutôt idiote à faire. Enfin, quelques allées plus loin, j’ai trouvé un autre type portant une carte d’identité Home Depot et j’ai demandé si quelqu’un pouvait couper un morceau de goujon pour moi. Il m’a dit qu’il y avait un banc libre-service pour les clients à utiliser, puis m’a indiqué la direction générale d’où je venais. Et, bien sûr, portant un poteau de 20 pieds, je me suis dirigé vers l’endroit où j’ai trouvé un banc plutôt improvisé. Il y avait quatre scies à main sur le banc, toutes extrêmement émoussées, ainsi qu’un ruban à mesurer. La longueur de la perche faisait de la coupe avec de telles scies sur un banc si court le genre de tâche qui aurait pu servir de prémisse à un fiasco de Laurel and Hardy ou de Three Stooges. Cela ressemblait aussi à un procès en attente.

Une femme plutôt petite, un peu plus jeune que moi, m’a vu lutter et m’a proposé de l’aide. J’ai dû avaler un peu d’ego masculin pour accepter une telle aide, mais je n’aurais sûrement pas pu accomplir ma tâche sans elle. Pour sa part, elle a plus facilement accepté mon offre d’aide pour couper un morceau de moulage plus maniable mais toujours encombrant.

À aucun moment un employé de Home Depot ne s’est présenté pour aider. Quand je suis rentré à la maison, j’ai découvert que la mesure que j’avais prise était un cheveu trop long pour tenir dans le placard, mais il était facilement raccourci avec quelques coups de scie plus tranchants que n’importe laquelle des quatre scies que Home Depot avait si judicieusement prévues. le confort de leurs clients.

Je n’ai aucun doute qu’il y a de bonnes personnes qui travaillent chez Home Depot. J’en ai même rencontré quelques-uns. De manière générale, cependant, mon expérience avec le « service client » dans cette énorme chaîne qui a poussé tant de quincailleries de petites villes dans les pages de l’histoire n’a pas été bonne. En fait, j’ai eu affaire une fois à un jeune employé costaud de moins de la moitié de mon âge qui semblait vouloir provoquer une bagarre avec moi lorsque je lui ai demandé s’il pouvait m’aider à charger des sacs de ciment sur une charrette. Quand je me suis plaint au gérant du magasin, il s’est tenu avec son employé inutile. Se pourrait-il, me suis-je demandé, si ma génération était la dernière à entendre ou à connaître cette vieille expression selon laquelle le client a toujours raison ?

Dans l’une des ironies les plus étonnantes que je vais probablement expérimenter bientôt, j’ai cessé d’écrire cet article pour vérifier mes e-mails. Dans mon courrier indésirable, il y avait un message de Home Depot m’offrant un bon de cent dollars si je prenais juste un moment pour répondre à un sondage sur leur service client. Lorsque j’ai essayé de le faire, il m’a dit que le lien n’était pas accessible. En tant qu’exemple type du service Home Depot, c’était tellement capricieux que c’en était presque drôle.

Mais ce n’est pas drôle, d’autant plus que nous sommes désormais une population en train d’être formée pour s’autocontrôler dans les supermarchés et ailleurs. Il n’y a pas si longtemps, nous étions entraînés à pomper notre propre essence, à vérifier notre propre huile et à laver nos foutus pare-brise, en ajoutant nos travaux à l’allocation pour épuisement du pétrole qui utilise l’argent de nos impôts pour augmenter les primes des cadres dans le industrie des combustibles fossiles.

Ce que nous avons vécu, c’est la tyrannie des hommes en costume et des femmes en costume aussi. Peu de choses ont changé pour le mieux depuis que les femmes ont commencé à accéder aux postes de direction dans les entreprises américaines, ou même dans les emplois les mieux payés du secteur public.

Ce que je râle ici, c’est ce que l’on appelle un « problème du premier monde » (et je suis également conscient qu’en utilisant le verbe « râler » pour décrire un tel grognement est attribuable à des stéréotypes sexistes. Contrairement à ces pleurnichards les femmes, les vrais hommes américains, comme nous le savons sûrement, aspirent simplement et ne se plaignent jamais).

Néanmoins, nous avons raison, quel que soit notre sexe, de nous plaindre de la baisse du service client, surtout lorsque nos chefs d’entreprise ont le culot de nous dire alors que nous restons en attente interminablement, que nos appels sont importants pour eux.

Ils traitent les clients comme de la merde parce qu’ils le peuvent. Ils traitent les employés encore pire. Ensemble, nous tenons compte de leurs marges bénéficiaires, mais nous ne voulons vraiment pas dire de la merde pour eux. Et si vous pensez que c’est une vision trop cynique des affaires de nos jours, vous ne faites pas beaucoup d’affaires du bout des lèvres.

Près de deux générations sont passées à l’âge adulte depuis que les quincailleries de la ville natale ont commencé à disparaître alors que Home Depot a commencé à accumuler tous les bénéfices à réaliser en vendant des marteaux, des clous, de la peinture et des pinceaux, des lampes et des toilettes. Home Depot a été co-fondé en 1978 par Bernie Marcus, un ailier droit affirmé et un ardent et généreux soutien de Donald Trump. Maintenant, à 92 ans, il envisage de léguer sa fortune personnelle à Trump, bien que cette richesse soit sérieusement sous-estimée à seulement 5 millions de dollars. Marcus a également contribué à une série d’hommes politiques d’extrême droite, dont Eric Greitens, un candidat du Missouri au poste de gouverneur là-bas, salué sur Fox « News » comme un homme digne d’un large soutien. « Avec les Américains qui souffrent au milieu de crise après crise provoquée par les politiques imprudentes et d’extrême gauche de Chuck Schumer et Joe Biden », ont-ils déclaré aux téléspectateurs de Fox, « mettre le Missouri et l’Amérique en premier n’a jamais été aussi important ».

Étant donné que Home Depot, ainsi que la plupart des autres entreprises des échelons supérieurs de l’économie et de l’industrie américaines, est un fervent partisan du fascisme américain, qu’est-ce que je foutais en dépensant de l’argent chez Home Depot en premier lieu ? Eh bien, j’avais besoin de cette cheville, mais la quincaillerie où je faisais des affaires a fermé ses portes l’année dernière. Ce magasin mesurerait et couperait une tringle de placard pour les clients en un tournemain, et j’ai supposé que Home Depot, l’équipement qui a déplacé tant de ces magasins, ferait sûrement de même. J’ai également rationalisé que ce que Home Depot a fait sur la vente d’une tige de bois de 52 pouces ne rapporterait pas beaucoup de bénéfices qui pourraient être redirigés vers les ailiers droits tant aimés des maîtres des boxeurs à onglets et des fournisseurs de produits de plomberie. Au-delà, Home Depot est assez proche de chez moi. Avec plus de 1900 magasins à travers l’Amérique, je suis loin d’être la seule personne à vivre à quelques pas d’une grande surface de Home Depot.

Arthur Blank, qui s’est associé à Bernie Marcus pour démarrer l’entreprise, conserve toujours un intérêt dans Home Depot. Sa valeur nette est actuellement estimée à plus de 8 milliards de dollars, bien que ces gars-là et leurs avocats soient si glissants que ce que nous savons d’eux est généralement une supposition faible. Blank possède également deux ou trois équipes sportives professionnelles, dont les Falcons d’Atlanta.

Craig Menear, le gars qui siège au sommet de Home Depot en tant que PDG actuel, aide à maintenir l’argent à flot, supervisant un modèle commercial qui permet à de nombreuses personnes dans le monde de parler juste assez d’anglais pour faire face à des clients américains frustrés qui peuvent être assez patients ou assez chanceux pour parler avec des employés étrangers très mal payés de Home Depot, travaillant généralement depuis leur propre domicile, dont le travail consiste à traiter avec des Américains en colère qui ne seront jamais, jamais entendus par les hommes bien adaptés aux plus hauts niveaux de la direction . Lorsqu’il s’agit de faire entendre votre voix par un gros joueur et/ou un milliardaire américain, un serf médiéval aurait été plus susceptible de parler au seigneur du manoir que vous ne le feriez probablement jamais à l’un des gros bonnets de l’entreprise, ou plans encore plus petits. Ils ont construit un système dans lequel les hommes (ou les femmes) des grands patrons n’ont jamais à faire face à des gens comme le riff raff qui les ont rendus si riches.

Même si je n’avais pas beaucoup de raisons de détester Home Depot sur la base de leur soutien à une prise de contrôle autocratique d’une démocratie très fragile et à peine fonctionnelle, je détesterais quand même entrer dans ces magasins où je sais que je verrai beaucoup de » associés » se promenant, faisant semblant d’être occupé à quelque chose de bien plus important que de traiter avec des connards comme moi.

Mais je ne veux pas blâmer les esclaves salariés, dont beaucoup ont au moins des compétences d’interaction sociale normales. Quelles que soient leurs forces ou leurs faiblesses personnelles, ces personnes sur le terrain gagnent entre un peu plus de 10 $ de l’heure et un peu plus de 18 $ de l’heure. Cela signifie que ces personnes gagnent entre 20 000 $ et 35 000 $ par an dans un pays où le loyer mensuel d’un appartement minable représentera à lui seul au moins la moitié de ces salaires. Pendant ce temps, on nous dit régulièrement que les cadres doivent être payés généreusement de peur qu’ils ne perdent leur motivation ou choisissent d’aller travailler ailleurs. De telles incitations financières, bien entendu, sont généralement considérées comme inutiles pour garder le personnel moins bien payé motivé ou consciencieux.

Les Américains ont conclu un marché avec le diable lorsque nous avons décidé d’abandonner les entreprises locales au profit de sociétés comme Wal-Mart, Home Depot et le reste des noms familiers qui ont vidé nos petites villes, exporté nos emplois, soutenu la droite antisyndicale politiciens, ont échappé à l’impôt avec l’aide de leurs lobbyistes et des politiciens en propriété exclusive susmentionnés, et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour assurer la croissance de leur richesse et de leur pouvoir.

De façon exponentielle.

Mais si vous êtes un client qui a besoin de service, bub, vous pouvez simplement prendre ce poteau et le pousser. Et si vous travaillez sur le sol en espérant que vous vous frayez un chemin jusqu’aux suites d’entreprise, rêvez simplement, meunier.

_______