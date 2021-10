Service client numérique : les chatbots sont à la quantité ce que les humains sont à la qualité

D’une certaine manière, le service client et les principes qui le sous-tendent sont intemporels. Une entreprise construit un produit ou propose un service, les consommateurs ont des questions, des plaintes ou des suggestions créatives sur la façon dont ledit produit peut être amélioré, et l’entreprise reçoit ces réponses.

La façon dont un client a la possibilité d’atteindre une entreprise est une tendance douce – ouverte à l’influence de la technologie numérique exponentielle ; mais l’existence de la réponse du client est une tendance dure – une certitude future qui se produira toujours.

Parce que la transformation numérique exponentielle et les perturbations qui se produisent en parallèle s’accélèrent comme jamais auparavant, de nombreuses entreprises et organisations utilisent l’intelligence artificielle (IA), comme les ChatBots, pour gérer l’afflux de demandes de service client.

Les humains sont le client

Bien que les applications d’IA soient certainement un moyen progressif de répondre aux besoins des clients, il manque une compétence dont j’ai parlé dans d’autres secteurs : la compétence humaine ou l’art du service client.

Je suis clairement un grand partisan de la technologie numérique perturbatrice et de son énorme potentiel pour améliorer et transformer nos vies pour le mieux ; Cependant, il est impératif de garder à l’esprit qu’un être humain est toujours l’utilisateur final d’un produit ou d’un service.

Pour cette raison, il est absolument insensé de penser que tout le monde est toujours entièrement satisfait de son expérience d’utilisation d’un ChatBot ou d’une autre application d’IA pour obtenir de l’aide avec son iPhone, son assurance automobile ou peut-être avec son site Web Wix.

Mais, sur la base de mon principe Skip It, où j’enseigne aux chefs d’entreprise à identifier un problème réel et à ignorer simplement ce qu’ils pensent être le problème, le vrai problème dans les applications d’IA de service client qu’une entreprise utilise n’est pas l’application elle-même ; c’est le manque d’esprit critique des homologues humains qui termine la transaction !

Retour des malheurs

Par exemple, j’ai récemment parlé à une personne de son expérience de service client la plus frustrante lors de mes recherches pour ce blog. Toujours furieux, ils ont crié « Best Buy ! En tant qu’entreprise technologique, leur service client est absolument horrible du début à la fin.

Pour faire une longue histoire de blog, cette personne a acheté une carte-cadeau Spotify pour sa femme via Best Buy, et quand cela n’a pas fonctionné avec le compte Spotify spécifique qu’elle possède, il a souhaité la retourner. Le ChatBot en ligne avait la science couverte : le retour de ce monsieur a coché toutes les cases, et il lui a simplement dit de l’apporter à son Best Buy local pour revenir avec succès, tant qu’il n’avait pas été utilisé.

C’est exactement ce qu’il a fait et a été accueilli avec des regards vides par plusieurs employés du service client, qui non seulement n’avaient aucune idée du type de protocole à suivre que le ChatBot avait demandé à ce monsieur, mais lui ont même simplement dit qu’il pouvait ne retourne pas la carte-cadeau, après qu’on lui ait dit qu’il le pouvait.

Un mois après l’achat, cette personne a finalement reçu son remboursement, jurant de ne plus jamais acheter chez Best Buy. Sa simple demande de rendre cette carte s’est transformée en un véritable travail à temps plein de son temps perdu, et tout cela était le résultat du relâchement des êtres humains dans l’art de leur travail, en supposant que la science avait tout couvert.

Les pré-mortems du service client

Il y aura toujours des défis imprévus dans chaque entreprise dans tous les secteurs, et principalement, ils arriveront par le biais d’un service client.

Cependant, avoir la capacité de pré-résoudre des problèmes prévisibles, une compétence de base de mon modèle Anticipatory Organization®, est la façon dont vous pouvez élever votre service client et, de même, aller au-delà du succès en importance avec votre organisation.

Au lieu de diriger par derrière, une organisation devrait effectuer une pré-mortem, c’est-à-dire comment mettre en œuvre ma méthodologie de tendance dure et identifier les problèmes prévisibles avec un produit ou un service avant que le public n’ait un problème.

Faisons référence une fois de plus à l’exemple de Best Buy, sauf que, en réponse à la panne du service client, voyons comment l’entreprise pourrait effectuer une pré-mortem pour remédier à la situation. Celui-ci est en fait assez simple.

Les représentants du service client avaient clairement un état d’esprit hérité et un moment d’impréparation, où ils pensaient que les cartes-cadeaux ne pouvaient absolument pas être retournées. Une pré-mortem dans ce cas tirerait parti du fait qu’ils autorisent les retours de cartes-cadeaux à leur avantage marketing, en s’assurant que chaque employé du service client dans tous leurs magasins sait bien comment retourner une carte-cadeau et dans quelles circonstances ils peut ne pas être en mesure d’en retourner un.

Tirer parti des commentaires dans un forum public

Ce n’est un secret pour personne que, dans le monde des médias sociaux, les clients sont bruyants et fiers en ligne. Chaque petit hoquet qu’ils rencontrent dans une entreprise peut être tatoué sur la section des commentaires des comptes de médias sociaux de l’entreprise pour que tout le monde puisse le voir.

Encore une fois, la technologie n’est pas le vrai problème. Bien sûr, dans les années qui ont précédé l’accélération exponentielle de la connectivité numérique, il n’y avait pas de réceptacles où aller et voir combien de personnes n’aimaient ouvertement pas un restaurant ; cependant, le marketing de bouche à oreille est simplement devenu physique. C’est toujours le même concept.

L’avantage de cela est qu’une équipe de service client utilise la technologie de manière exponentielle. Répondez aux plaintes des clients en public, dans le but de voir si vous pouvez réparer la confiance potentiellement endommagée, et assurez-vous de le faire de manière éthique. Il s’agit d’un exemple supplémentaire de l’aspect artistique du service client, dans la mesure où un robot n’est pas un être sensible et ne peut pas ressentir l’insatisfaction comme le peut un représentant du service client humain.

Afin de transformer votre service client en un service avec un état d’esprit d’anticipation et d’apporter satisfaction aux clients qui pourraient rejeter la notion de technologie ChatBot, vous devez toujours vous rappeler qu’il y a un côté humain dans le service client. Pour en savoir plus, explorez mon Anticipatory Leader System pour maîtriser ces principes et plus encore !

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un…