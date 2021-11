Service commémoratif en Californie organisé pour le modèle dont le corps a été jeté à l’hôpital après la nuit des fêtes

Les amis et la famille de Christy Giles, un mannequin de Los Angeles dont le corps sans vie a été abandonné par des hommes masqués dans un hôpital la semaine dernière, devaient se réunir dimanche pour se souvenir de la jeune femme de 24 ans.

« Elle était l’un des êtres humains les plus merveilleusement doux que vous puissiez rencontrer », a déclaré Carter Rowland à Fox News avant le service commémoratif. Rowand s’est lié d’amitié avec Giles après l’avoir rencontrée pour la première fois lors d’une after-party de Coachella en 2016.

« Si vous étiez son ami, vous saviez que vous étiez son ami pour la vie », a déclaré Rowland. « Elle était vraiment une personne vraiment merveilleuse. Elle a toujours eu de la positivité à diffuser. »

Le corps de Christy Giles, 24 ans, a été déposé près d’un hôpital de la région de Los Angeles, a déclaré son mari. (Jan Cilliers)

Giles est sorti à Los Angeles avec Hilda Marcela Cabrales-Arzola, une décoratrice d’intérieur du Mexique, et un autre ami le soir du 12 novembre, a déclaré le mari de Giles, Jan Cilliers, à Fox News.

Cabrales-Arzola a rencontré un homme, et ils étaient tous censés aller à une fête dans les collines d’Hollywood, mais Cabrales-Arzola et Giles se sont retrouvés à la place dans l’appartement de l’homme. Environ 12 heures après la dernière nouvelle de Cabrales-Arzola et Giles, le corps de Giles a été jeté sur le trottoir d’un hôpital de Culver City par trois hommes masqués dans un véhicule sans plaques d’immatriculation. Elle a été déclarée morte peu de temps après.

Christy Giles jouant avec le chiot de son amie quand elle avait 19 ans. (Fourni à Fox News)

Selon Cilliers, les agents de mannequins ont découvert Giles dans un centre commercial de sa ville natale de Mount Olive, en Alabama. Sa carrière de mannequin a inclus des séjours à Londres, Miami, Pérou et d’autres endroits.

Alors que les forces de l’ordre tentent de reconstituer les questions sans réponse entourant sa mort, sa famille et ses amis honorent sa vie dimanche.

« Elle était la femme la plus dynamique et la plus aimante », a déclaré à Fox News Carly Ann Amos, l’une des amies proches de Giles. « Elle aimait protéger ses amis, sa communauté de personnes. Elle ferait n’importe quoi pour n’importe qui. Elle était une telle lumière. Elle était la lumière la plus brillante de toutes, honnêtement. »

Rowland a fait écho à ce sentiment, affirmant que tout le monde était attiré par la gentillesse de Giles.

« Elle était un tel pote, une si grande amie. C’était vraiment difficile de ne pas graviter instantanément vers elle », a déclaré Rowland.

« Elle avait ce don incroyable pour rassembler les gens, qui venaient peut-être de se rencontrer ou ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, et à la fin de la soirée, tout le monde était les meilleurs amis. »

La ligne d’horizon de Los Angeles. (iStock)

Cabrales-Arzola a été déposé dans un hôpital voisin environ deux heures après que Giles a été laissé sur le trottoir. Elle est actuellement dans « un état critique et se bat pour sa vie », selon un GoFundMe mis en place par Cilliers.

Cabrales-Arzola avait de l’héroïne dans son organisme, mais Cilliers a déclaré qu’aucune des deux femmes ne prendrait jamais la drogue volontairement.

« Ils étaient à cent pour cent drogués », a déclaré Cilliers.

Le LAPD n’a pas répondu à une demande de commentaire dimanche.

