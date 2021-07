Service de sauvegarde Mac à faible coût Backblaze augmentant les prix des forfaits, tarifs actuels d’environ un mois

in

Dans un e-mail envoyé aux clients aujourd’hui, Backblaze a annoncé qu’ils augmenteront le coût de son plan de sauvegarde Mac illimité. Alors que les prix des forfaits augmenteront le mois prochain, Backblaze donne aux clients la possibilité de verrouiller les prix existants jusqu’à deux ans.

Le forfait précédent à 6 $/mois passe à 7 $/mois, chaque année passe de 60 $ à 70 $ et le forfait sur deux ans à 110 $ passe à 130 $.

Bien que ce changement puisse être décevant, il n’est pas surprenant compte tenu de la nature illimitée du plan de sauvegarde informatique unique. Quel que soit le nombre de disques durs connectés à votre ordinateur et la quantité de données qui y sont stockées, la sauvegarde à distance illimitée ne coûte que 7 $ par mois.

Toute personne souhaitant commencer à sauvegarder vos fichiers (comme vous devriez le faire si vous ne voulez pas perdre de données) avant l’augmentation des prix peut le faire avant le 16 août, date à laquelle les modifications entreront en vigueur. Les clients actuels de Backblaze peuvent également acheter une année supplémentaire à un prix inférieur.

Cette augmentation de prix reflète un changement qui s’est produit il y a un peu plus de deux ans lorsque le prix mensuel est passé de 5 $ à 6 $.

Dans ce cas, les changements de prix ont du sens. L’e-mail fait référence aux coûts de la chaîne d’approvisionnement et les prix des disques durs ont augmenté cette année, du moins en partie à cause de l’exploitation minière de Chia. Chia est une crypto-monnaie, similaire au Bitcoin, mais plutôt que de s’appuyer sur la puissance de traitement pour les gagner, elle s’appuie sur l’espace de stockage. Les mineurs ont acheté des disques durs et des SDD, malgré la rentabilité limitée de l’exploitation minière de Chia.

Backblaze explique le changement et sa justification plus en détail dans un article de blog.

Les augmentations de prix de Backblaze ont également à peine dépassé l’inflation. Personnellement, j’ai environ 10 To de données stockées sur Backblaze à partir d’un de mes ordinateurs, et avec les récentes augmentations de performances, je ne partirai certainement pas de sitôt.

