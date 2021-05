Service et Volley: Choix de DraftKings Tennis DFS pour l’Open d’Italie

Draftkings a fait du bon travail en nous donnant des ardoises plus grandes telles que les 17 matchs d’aujourd’hui, 10 000 $ pour le premier concours. Un bon mélange encore une fois de joueurs ATP à WTA avec des tonnes de gros potentiels de score. Plongeons-nous directement dans les choix de DFS de tennis de DraftKings pour l’ardoise de mercredi.

DraftKings Tennis DFS Picks | 26 mai

Choix de DFS de tennis: Federico Delbonis (9300 $)

Adversaire: Thiago Moura Monteiro

Ouvert à: -220

Thiago Moura Monteiro a montré des éclairs de ce qu’il peut faire sur terre battue au niveau ATP, mais cette année a été sur une tendance à la baisse. Le record de Monteiros 2-9 lors de ses derniers matchs met en évidence la forme dans laquelle il est actuellement en forte baisse par rapport à 2020. Federico Delbonis et Moteiro partagent une certaine histoire avec Delbonis menant le tête-à-tête 3-0 (à l’exclusion de la victoire de Monteiros). Delbonis a en fait l’une de ses meilleures années qui comprend plusieurs courses profondes dans des tournois d’argile cette année. Je m’attends à ce que Delbonis n’ait aucun problème à gagner ce match en deux sets.

Choix du DFS de tennis: Lorenzo Sonego (8800 $)

Adversaire: Sebastian Korda

Chances de gagner: -220

Lorenzo Sonego eu une course incroyable à Rome qui comprenait des victoires sur les 10 meilleurs joueurs classés. Sonego participera également à ce match en tant que joueur le plus reposé contre Sebastian Korda. Sur les courts durs, Korda a excellé cette année alors qu’il était en dessous de la moyenne sur les courts en terre battue. Sonego mène le face-à-face 1-0 avec la victoire la plus récente cette année sur des courts intérieurs en dur. Cela devrait être un excellent match, mais je m’attends à ce que Sonego passe au tour suivant après une victoire en sets consécutifs.

Autres pièces de théâtre: Albert Ramos-Vinolas, Aljaz Bedene, Harmony Tan