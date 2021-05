Service et Volley: Choix de DraftKings Tennis DFS pour l’Open d’Italie

Une autre belle journée pour les dfs de tennis avec un match de 14 matchs de 5000 $ pour le premier concours. Toujours sur terre battue qui, comme nous l’avons vu, permet d’énormes bouleversements. Plongeons-nous directement dans les choix de DFS de tennis de DraftKings pour l’ardoise de jeudi.

DraftKings Tennis DFS Picks | 20 mai

Choix du DFS de tennis: Pablo Andujar (8300 $)

Adversaire: Dominic Stephan Stricker

Ouvert à: -162

Le 18 ans Dominic Stephan Stricker a été sur une course miraculeuse en éliminant les goûts de Marin Cilic le long du chemin. Cilic n’a pas été dans la meilleure forme cette année, mais c’est toujours une victoire impressionnante pour Stricker. Pablo Andujar est un spécialiste d’argile qui a plus de victoires sur terre battue que les deux adversaires les plus récents de Strickers réunis. Andujar vient également de remporter une victoire Roger Federer qui conviendrait le plus est une légende du tennis. Andujar devrait être capable d’utiliser son énorme expérience et sa puissance à travers son adversaire beaucoup plus jeune en deux sets.

Choix du DFS de tennis: Cori Gauff (7600 $)

Adversaire: Amanda Anisimova

Chances de gagner: -120

C’est la revanche Cori Gauff attend depuis 2017 quand Amanda Anisimova est devenu le premier joueur à lui remettre une défaite. Gauff est actuellement 9-3 jusqu’à présent cette année sur terre battue avec des victoires notables, notamment Aryna Sabalenka. Le problème de Gauffs a toujours été des erreurs directes et des doubles fautes, mais récemment, elle a fait un meilleur travail en minimisant ces erreurs. Cela devrait s’avérer être un match difficile, mais je m’attends à ce que Gauff égalise le face à face contre Anisimova avec une victoire en 3 sets.

Autres pièces de théâtre: Petra Martic, Nadia Podoroska, Paula Badosa Gibert

Fondu: Sloane Stephens

Vous recherchez plus de contenu de sélection de Tennis DFS? Nous avons beaucoup d’articles, de données et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo Tennis DFS.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.