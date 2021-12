Service national de prière pro-vie 2022 – Memory Hole Blog

Washington DC, vendredi 21 janvier, 8h30

Passant par Prêtres pour la vie

Vous voyagez à Washington pour la Marche pour la vie ? Commencez la journée au service national de prière! Nous honorerons le Texas pour sa loi Heartbeat et le Mississippi, dont la loi pro-vie a conduit à l’affaire de la Cour suprême qui pourrait renverser Roe contre Wade !

Veuillez vous joindre à Mgr Joseph Coffey, évêque auxiliaire, archidiocèse pour les services militaires, États-Unis, le P. Frank Pavone de Priests for Life, the National Pro-Life Religious Council, and Faith and Liberty au 27e National Memorial for the Pre-Born and Their Mothers and Fathers, le matin du vendredi 21 janvier 2022 à DAR Constitution Hall, Washington, DC, de 8h30 à 10h30.

Ce sera un temps de prière, de louange, de musique et de conférenciers inspirants et sera le premier événement de prière marquant la commémoration tragique de Roe vs. Wade. Danielle D’Souza Gill sera le maître de cérémonie de l’événement. L’évêque Coffey célébrera une messe à 7h30. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations à ce sujet et sur d’autres événements entourant la marche, rendez-vous sur www.NationalPrayerService.com.

Navigation des articles