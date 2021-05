Service normal à la pompe à essence probable d’ici la fin de dimanche ⋆ .

Secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm dit que la nation est «au-dessus de la bosse» sur les pénuries de gaz à la suite d’une cyberattaque de ransomware qui a forcé la fermeture du plus grand gazoduc du pays.

Les problèmes ont culminé jeudi soir et le service devrait revenir à la normale dans la plupart des régions d’ici la fin du week-end, a déclaré Granholm vendredi dans une interview accordée à l’Associated Press.

«La bonne nouvelle est que… les pannes de stations-service sont en baisse d’environ 12% par rapport au pic» vendredi après-midi, avec environ 200 stations qui reviennent en service toutes les heures, a-t-elle déclaré. “Il continuera à se frayer un chemin dans le système au cours des prochains jours, mais nous devrions revenir à la normale assez bientôt.”

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, prend la parole lors d’un point de presse à la Maison Blanche, le mardi 11 mai 2021, à Washington. (Photo AP / Evan Vucci)

Une cyberattaque par des pirates informatiques qui bloquent les systèmes informatiques et demandent une rançon pour les libérer a frappé le pipeline colonial le 7 mai. Les pirates n’ont pas pris le contrôle des opérations du pipeline, mais la société basée en Géorgie l’a fermé pour empêcher les logiciels malveillants d’affecter les industriels. systèmes de contrôle.

Le pipeline Colonial s’étend du Texas au New Jersey et fournit environ 45% de l’essence consommée sur la côte Est. L’arrêt a provoqué des pénuries au niveau des pompes dans tout le sud et vidé des stations dans la région de Washington, DC.

Président Joe Biden a déclaré que les responsables américains ne croient pas que le gouvernement russe était impliqué, mais ont déclaré: «nous avons de bonnes raisons de croire que les criminels qui ont commis l’attaque vivent en Russie».

Alors que Colonial rapportait avoir fait des «progrès substantiels» vendredi dans la restauration du service complet, deux personnes informées sur la question ont confirmé que la société avait payé une rançon d’environ 5 millions de dollars.

Granholm, comme d’autres responsables de l’administration Biden, a exhorté les conducteurs à ne pas paniquer ou accumuler de l’essence.

«Vraiment, l’essence arrive», dit-elle. «Si vous prenez plus que ce dont vous avez besoin, cela devient une prophétie auto-réalisatrice en termes de pénuries. Partageons un peu avec nos voisins et tout le monde devrait savoir que tout ira bien dans les prochains jours. »

L’agence de Granholm dirige la réponse fédérale à l’attaque du ransomware. Elle a déclaré que l’incident montrait la vulnérabilité non seulement de l’infrastructure américaine, mais également des ordinateurs personnels. Sa mère de 86 ans a récemment subi une attaque de ransomware sur son iPad, a déclaré Granholm.

“Donc ça se passe partout”, dit-elle. «Tous ces cybercriminels voient une opportunité dans le cloud et dans notre connectivité. Et donc nous devons tous être très vigilants. Cela signifie que nous devons avoir des systèmes de sécurité sur nos appareils et individuellement, nous ne devrions pas cliquer sur un e-mail contenant des pièces jointes de personnes que vous ne connaissez pas. Je veux dire, c’est juste autour de nous. »

Biden a signé un décret sur la cybersécurité cette semaine, et le département de l’énergie et d’autres agences travaillent pour protéger les infrastructures critiques, a-t-elle déclaré.

L’entrée de Colonial Pipeline Company est montrée le mercredi 12 mai 2021 à Charlotte, Caroline du Nord (AP Photo / Chris Carlson)

Une grande partie de l’infrastructure des pipelines américains, comme Colonial, appartient à des intérêts privés. Le président de la Federal Energy Regulatory Commission, qui supervise les pipelines inter-États, a déclaré cette semaine que les États-Unis devraient établir des normes de cybersécurité obligatoires pour les pipelines similaires à celles du secteur de l’électricité.

«Le simple fait d’encourager les pipelines à adopter volontairement les meilleures pratiques est une réponse inadéquate au nombre toujours croissant et à la sophistication des cyberacteurs malveillants», a déclaré le président de la FERC. Richard Glick.

«Nous devons absolument l’examiner», a déclaré vendredi Granholm, ajoutant que les organisations pipelinières ont des normes volontaires. «Même s’il s’agit d’une propriété privée, le public l’utilise. Je pense donc que nous devons regarder cela, en nous assurant qu’ils respectent les dernières et les meilleures. »

John Stoody, un porte-parole de l’Association of Oil Pipe Lines, a refusé de commenter la proposition de Glick. L’industrie s’est historiquement opposée aux mandats gouvernementaux sur la cybersécurité.

L’attaque du ransomware devrait jouer un rôle alors que le Congrès examine la proposition d’infrastructure de 2,3 billions de dollars de Biden, a déclaré Granholm.

“De toute évidence, les pipelines devraient être considérés comme faisant partie de cela”, a-t-elle déclaré. «La cybersécurité devrait être considérée comme faisant partie de cela. Les infrastructures énergétiques, y compris les réseaux de transport, devraient en faire partie. Nous devons mettre à niveau à tous les niveaux, et j’espère qu’il y aura un certain intérêt de manière bipartisane pour voir une mise à niveau de l’infrastructure du pays. “

