Service & Volley: Choix de DraftKings Tennis DFS pour Belgrade, Stuttgart, Istanbul

Nous obtenons une énorme liste de 24 matchs ce mardi avec un bon mélange de tournois WTA et ATP. Nous avons plusieurs confrontations avec d’énormes avantages où les vétérans sont jumelés à de nouveaux arrivants. Jetons un coup d’œil à certains de ces affrontements et voyons où nous pouvons être différents, alors plongeons-nous directement dans les choix de Tennis DFS pour l’ardoise de mardi.

DraftKings Tennis DFS Picks | 20 avril

Choix du DFS de tennis: Veronika Kudermetova (9600 $)

Adversaire: Bernarda Pera

Ouvert à -330

Veronika Kudermetova a commencé 2021 6-0 avec une victoire en finale à son actif sur terre battue. Le tête à tête entre Kudermetova et Bernarda Pera est actuellement 2-2 mais Pera est sur un dérapage de 5 matchs perdants et ne semble pas être en grande forme. Ce sera la première fois que ces deux-là se rencontreront sur terre battue, mais bien que Pera soit plus expérimentée sur cette surface, elle est 1-5 depuis 2020. Je m’attends à ce que Kudermetova gagne ce match en deux sets.

Choix du DFS de tennis: Petra Kvitova (9300 $)

Adversaire: Jennifer Brady

Chances de gagner: -290

Jennifer Brady a affiché un record de défaites sur terre battue chaque année depuis 2017 et en termes de carrière se situe à (43-44). La dernière victoire de Brady au tournoi WTA sur cette surface remonte à mai 2020. Petra Kvitova a été le joueur le plus occupé sur terre battue ainsi que le joueur le plus titré sur cette surface. Kvitova mène également le tête-à-tête 2-0, ce qui inclut sa dernière victoire en 2020. Kvitova devrait pouvoir profiter du temps de Brady loin de cette surface et gagner en sets consécutifs tout en enregistrant un bon score de tennis dfs.

Choix de DFS de tennis: Polona Hercog (8300 $)

Adversaire: Vera Zvonareva

Chances de gagner: -152

Vera Zvonareva n’a pas encore disputé de match sur terre battue cette année et a une fiche de 7-11 depuis 2018. Zvonareva a été au mieux dans la moyenne sur cette surface récemment et n’a battu personne parmi les 100 premiers depuis 2019. Polona Hercog a toujours été bon sur terre battue et a commencé 2021 5-0 avec une victoire en finale sur terre battue. Hercog mène également le tête-à-tête 1-0 et devrait pouvoir passer à travers Zvonareva en deux sets.

Choix de DFS de tennis: Pablo Cuevas (6900 $)

Adversaire: Emil Ruusuvuori

Chances de gagner: +128

Ce match met en scène deux joueurs qui n’ont pas encore disputé de match sur terre battue cette année. Pablo Cuevas et Emil Ruusuvuori les deux ont mis fin à leur course sur terre battue 2020 avec deux défaites, les pertes de Cuevas étant contre une meilleure concurrence. Il est difficile de comparer le CV d’argile de Ruusuvuori à Cuevas, en particulier avec le grand écart de niveau de compétition joué. Cuevas mène également dans presque toutes les catégories statistiques, y compris une avance de dix points de pourcentage dans les jeux de service gagnés. J’étais un peu surpris que Cuevas soit l’opprimé ici, mais à moins de blessures, je m’attends à ce qu’il remporte la victoire en 3 sets.

Monster Score joue: Anett Kontaveit, Anna-Lena Friedsam

